6 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Asos bölgesinde belirlenen 4 PKK’lı terörist ile Fırat Kalkanı bölgesinde tespit dilen 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Mert Sagit Mert Sagit
6 terörist etkisiz hale getirildi
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Yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadele hız kesmeden devam ediyor.

Irak’ın kuzeyindeki Asos bölgesinde belirlenen 4 PKK’lı terörist ile Fırat Kalkanı bölgesinde tespit dilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, "Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam ediyoruz" mesajını paylaştı.

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