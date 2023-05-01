600 yıllık gelenek Bursa'da yaşatıldı
Yıldırım Belediyesi, Bursa’nın simgesi ve baharın müjdeleyicisi olan Erguvan Bayramı’na ev sahipliği yaptı. 600 yıllık gelenek Emir Sultan meydanında kurulan çeşitli kültür stantlarında üç gün boyunca yaşatıldı.
Bahar aylarını müjdeleyen, bereket, huzur ve kardeşliğin sembolü olarak kabul edilen 600 yıllık Erguvan Bayramı geleneği Bursa’da yeniden yaşatılıyor…
Üç gün sürecek etkinliklerin, ilk gününde Emir Sultan türbesinde dualar edildi, kazanlarda köfteli çorbalar pişirilerek vatandaşlara ikram edildi…
Emir Sultan meydanında kurulan kültür stantlarında hat, ebru ve çinicilik sanatları üstadları tarafından icra edilerek yeni nesille buluşturuldu.
Yıldırım Belediyesi’nin Emir Sultan Meydanı’nda düzenlediği ‘Emir Sultan’ın İzinde Erguvan Bayramı’ etkinliklerine Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın yanı sıra, Bursa Valisi Yakup Canbolat, İl müftüsü Yavuz Selim Karabayır ve çok sayıda vatandaşlar katıldı.