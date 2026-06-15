6.2 büyüklüğünde şiddetli deprem! USGS merkez üssünü ve derinliğini açıkladı

Ülkenin güneyindeki Davao Oriental eyaleti açıklarında 6.2 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi. Geçtiğimiz günlerde yaşanan yıkıcı depremin yaralarını sarmaya çalışan Mindanao bölgesinde tescil edilen bu sarsıntı, halk arasında kısa süreli bir paniğe neden oldu.

USGS DERİNLİĞİ AÇIKLADI: YERİN 111 KİLOMETRE ALTINDA

Küresel sismik veri akış merkezi olan ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan resmi açıklamaya göre; sarsıntının merkez üssü Davao Oriental eyaletine bağlı Pondaguitan yerleşim biriminin 67 kilometre güneydoğu açıkları olarak saptandı.

Siber sismograf sistemlerinin tescil ettiği verilere göre deprem, yerin 111.9 kilometre derinliğinde derin odaklı bir sarsıntı olarak kayıtlara geçti. Depremin derin derinde gerçekleşmesi, yüzeyde yaratacağı yıkıcı şok dalgası etkisini büyük ölçüde hafifletti.

CAN VE MAL KAYBI YOK, TSUNAMİ ALARMI VERİLMEDİ

Depremin hemen ardından Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü ile yerel asayiş ekipleri sahada siber ve fiziki tarama faaliyetleri başlattı. Yapılan ilk dinamik belirlemelere göre, okyanus açıklarında meydana gelen 6.2'lik depremde herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı. Yetkililer, kıyı şeritleri için şu an için herhangi bir tsunami riskinin tescil edilmediğini bildirdi.

HAFIZALARDAKİ ACI TAZE: 8 HAZİRAN FELAKETİ

Yaşanan bu son sarsıntı, bölgede henüz bir hafta önce meydana gelen büyük felaketin acı hatıralarını yeniden canlandırdı. Filipinler'in güneyindeki aynı bölgeyi (Mindanao) 8 Haziran tarihinde vuran 7.8 büyüklüğündeki asrın en yıkıcı depremlerinden birinde, siber hasar tespit tescillerine göre 61 kişi hayatını kaybetmiş, 1040'tan fazla vatandaş ise yaralanmıştı. Bölgedeki sismik hareketlilik uluslararası gözlemevleri tarafından anbean takip ediliyor.