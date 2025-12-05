62 yaşında askere çağrıldı: Çifte vatandaşlık alan Ali Osman Metan’ın durumu jandarma kontrolünde ortaya çıktı

Ordu nüfusuna kayıtlı 62 yaşındaki Ali Osman Metan, 17 yaşından bu yana yaşadığı Almanya’da çifte vatandaşlık hakkını kullandıktan kısa süre sonra, Türkiye’de yapılan jandarma kontrolünde asker kaçağı olduğu gerçeğiyle yüzleşti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
62 yaşında askere çağrıldı: Çifte vatandaşlık alan Ali Osman Metan’ın durumu jandarma kontrolünde ortaya çıktı
Yayınlanma: Güncellenme:

Ordu'nun Korgan ilçesinden olan Ali Osman Metan, genç yaşta Almanya’ya yerleşti. 1988 yılında İçişleri Bakanlığı’ndan aldığı izinle Türk vatandaşlığından ayrılan ve Alman vatandaşlığına geçen Metan, eğitimini Duisburg kentinde tamamladı. Burada mali danışman olarak iş hayatına atılan Metan, 3 çocuk ve 5 torun sahibi oldu.

Emekliliğini sürdürürken, bu yaz yeniden Türk vatandaşlığına geçen 62 yaşındaki Metan, yeni kimliğiyle birlikte asker kaçağı statüsünde olduğunu öğrendi.

JANDARMA KONTROLÜNDE ORTAYA ÇIKTI

Metan, yaşadığı şaşkınlığı şöyle anlattı: Yaklaşık üç hafta önce aracıyla seyir halindeyken jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği yol denetiminde durdurulduğunu ve yapılan kimlik sorgulamasında kendisine asker kaçağı olarak göründüğünün bildirildiğini belirtti. Bu durum üzerine hemen askerlik şubesine başvuran Metan’a, askere elverişlilik durumunun tespiti için Ordu Devlet Hastanesi’nde heyete girmesi için tebligat verildiği kaydedildi. Metan’ın askerlik durumunun, çıkacak sağlık raporuyla netleşeceği ifade edildi.

"VATANIMI ÇOK SEVİYORUM, GİT DENİLİRSE YAPARIM"

Çıkan karara ilişkin düşüncelerini dile getiren Ali Osman Metan, ülkesine olan bağlılığını vurguladı. Metan, "Eğer ‘askere gideceksin’ denilirse giderim, benim için problem değil. Vatanımı seviyorum, görevimi yaparım," dedi.

Sağlık sorunları olduğunu ve heyetin vereceği kararı beklediğini belirten Metan, eğer heyetten elverişsiz raporu verilirse zaten gitmeye gerek kalmayacağını söyledi. Ancak kurumun askere gitmesi yönünde karar vermesi durumunda, "seve seve giderim, aslan gibi askerliğimi yaparım. Ben vatanımı çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

Futbolda bahis ve şike soruşturmasında yeni dalga: Gözaltılar var!Futbolda bahis ve şike soruşturmasında yeni dalga: Gözaltılar var!Gündem
Altın fiyatları güne nasıl başladı? İşte 5 Aralık 2025 güncel altın fiyatlarıAltın fiyatları güne nasıl başladı? İşte 5 Aralık 2025 güncel altın fiyatlarıEkonomi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

ordu askerlik
Günün Manşetleri
Futbolda bahis ve şike soruşturmasında yeni dalga
Sahte banka reklamlarıyla tuzak kurdular!
33 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu
İmralı heyetinin tutanak özeti okundu
TL'nin reel değeri Kasım ayında geriledi
339 organize suç örgütü çökertildi
"Türkiye kendi sağlık cihazlarını üretebilir hale geldi"
Türkiye'nin 6. derin deniz sondaj gemisi Mersin'de
81 ilde dev kaçak alkol operasyonu
Karadeniz'deki gemi saldırılarına yönelik açıklama
Çok Okunanlar
Sağanak ve fırtına kapıda! Sağanak ve fırtına kapıda!
Akaryakıtta son durum! Akaryakıtta son durum!
Altın fiyatları güne nasıl başladı? Altın fiyatları güne nasıl başladı?
33 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu 33 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu
Futbolda bahis ve şike soruşturmasında yeni dalga Futbolda bahis ve şike soruşturmasında yeni dalga