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6780 kamera İstanbul'u izliyor

Yaklaşık 17 milyon kişinin yaşadığı Megakent İstanbul'u 6 bin 780 güvenlik kamerası izliyor. Bu kameralar hem asayişi sağlıyor hem de birçok olası terör eyleminin önüne geçiyor

6780 kamera İstanbul'u izliyor

7 gün 24 saat gözlüyor ve denetliyor. Güvenliğimiz gereği hayatımızın bir parçası haline geldi mobeseler.

Yaklaşık 17 milyon kişinin yaşadığı Megakent İstanbul'da güvenlik kameraları her saniyeyi kaydediyor.

Bu kameralar asayişi sağlamak, terör eylemlerini engellemek ve denetim görevini daha aktif olarak yapmak için kullanılıyor. 

Pek çok adli olayın aydınlatılmasında büyük rol oynayan 6 bin 780 güvenlik kamerası ile günlük hayatımızda her şey kayıt altına alınıyor. 

Dünya genelinde 70 milyona yakın kamera ile izleme yapıldığı tahmin edilirken kameralar suçlunun yakalanmasında büyük rol oynuyor.

Dev ekranlardan şehrin her ucunda bulunan kameralar sayesinde, 155 Polis imdat hattına gelen olaya anında müdahale edilebiliyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #mosebe #istanbul
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