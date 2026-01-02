68 il buz kesecek: İstanbul dahil birçok kentte yoğun kar alarmı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2 Ocak 2026 tarihli güncel hava durumu raporunu kamuoyuyla paylaştı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile birçok iç kesimde kar yağışı bekleniyor.
Özellikle Kocaeli, Sakarya, Niğde, Kayseri, Sivas, Bolu, Düzce, Tokat, Artvin, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde ise buzlanma ve don olaylarına karşı sürücülerin dikkatli olması gerekiyor.
İSTANBUL İÇİN SAAT VERİLDİ
Marmara Bölgesi genelinde parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken, İstanbul özelinde kritik bir uyarı yapıldı. Bu akşam saatlerinde İstanbul'un doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olacağı bildirildi.
Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma, don ve sis hadiseleri görülecek. Rüzgârın yarın güneyli yönlerden 40-60 km/saat hızla kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Akşam saatlerinde Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile İstanbul'un doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek. Gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma, don olayı ile birlikte pus ve sis hadiseleri yaşanabilir. Rüzgârın yarın güneyli yönlerden saatte 40-60 kilometre hızla kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.
Sıcaklıklar ise şu şekilde:
İstanbul: 1°C, 9°C (Akşam doğusu karla karışık yağmurlu ve karlı)
Bursa: -9°C, 6°C
Çanakkale: -2°C, 10°C
Kırklareli: -4°C, 7°C
EGE
Ege Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olurken, iç kesimlerin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis bekleniyor. Güney Ege kıyılarında rüzgârın kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi öngörülüyor.
İzmir: 0°C, 9°C
Afyonkarahisar: -13°C, -2°C
Denizli: -3°C, 7°C
Muğla: -4°C, 8°C
AKDENİZ
Akdeniz Bölgesi parçalı ve çok bulutlu geçecek. Akşam saatlerinde Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor. İç kesimlerin yükseklerinde ise yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde buzlanma riski bulunuyor. Rüzgâr kuzey yönlerden kuvvetli esecek.
Antalya: 4°C, 13°C
Adana: 0°C, 10°C
Hatay: -3°C, 4°C
Isparta: -7°C, 6°C
İÇ ANADOLU
Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim. Akşam saatlerinde Sivas, Kayseri ve Niğde çevrelerinde aralıklı kar yağışı geçişleri bekleniyor. Bölgenin güneyinde rüzgârın kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi öngörülüyor. Sabah ve gece saatlerinde yoğun buzlanma, don ve sis hadiseleri görülecek.
Ankara: -12°C, -2°C
Eskişehir: -12°C, -3°C
Kayseri: -16°C, -9°C (Aralıklı kar yağışlı)
Konya: -8°C, -1°C
KARADENİZ
Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Düzce ve Bolu çevrelerinde kar yağışı bekleniyor. Bolu'da sıcaklık -17 dereceye kadar düşecek. Orta ve Doğu Karadeniz'de ise yağışların kıyı kesimler ile Ordu ve Tokat çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ riski devam ediyor.
Bolu: -17°C, 0°C (Kar yağışlı)
Samsun: -3°C, 3°C
Trabzon: 1°C, 6°C (Akşam kuvvetli yağışlı)
Rize: 1°C, 5°C (Akşam kuvvetli yağışlı)
Zonguldak: -4°C, 5°C
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU
Doğu Anadolu genelinde aralıklı kar yağışı görülecek. Yağışların bölgenin güneydoğusu ile Muş, Erzurum ve Kars çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin doğusunda çığ tehlikesi sürüyor. Güneydoğu Anadolu'da ise Siirt çevresinde kuvvetli yağış beklenirken; Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar görülecek.
Erzurum: -14°C, -11°C (Yoğun kar yağışlı)
Kars: -16°C, -10°C (Yoğun kar yağışlı)
Malatya: -11°C, -4°C
Van: -4°C, -1°C
Diyarbakır: -6°C, -1°C
Gaziantep: -8°C, 0°C