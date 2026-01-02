68 il buz kesecek: İstanbul dahil birçok kentte yoğun kar alarmı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile birçok iç kesimde kar yağışı bekleniyor.