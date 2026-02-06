7-8-9 Şubat Ankara elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara’da 7-8-9 Şubat tarihlerinde elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve kesinti süreleri belli oldu. Başkentte planlanan bakım ve şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle farklı ilçelerde elektrik kesintileri uygulanacak. Bunun yanı sıra bazı mahallelerde anlık arızalar nedeniyle enerji verilemeyen bölgeler de bulunuyor.

Kesintilerin ilçelere göre farklı tarih ve saat aralıklarında uygulanacağı belirtilirken, Çankaya, Keçiören ve Yenimahalle başta olmak üzere birçok ilçede yaşayan vatandaşlar “Ankara’da elektrik kesintisi ne kadar sürecek?” sorusuna yanıt aramaya başladı.

BEYPAZARI

Beypazarı ilçesinde planlanan bakım çalışmaları kapsamında 10 Şubat 2026 tarihinde 09.30 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak. Şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle uygulanacak kesintiden Şehit Hakan Toydemir, Fatih 1, Sakarya, Şehit Mustafa Bozkurt ve Harman sokakları etkilenecek.

İlçede ayrıca devam eden anlık arızalar da bulunuyor. Kırbaşı Mahallesi Şehit Mustafa Bozkurt Sokak, Akçakavak Mahallesi Şehit Mustafa Bozkurt Sokak, Dibecik Mahallesi Dibecik Sokak ve Hacıkara Mahallesi 104. Sokak bölgelerinde şebeke arızası nedeniyle elektrik kesintisi yaşandığı, çalışmaların sürdüğü bildirildi.

ELMADAĞ

Elmadağ ilçesinde birden fazla tarihte planlanan bakım çalışmaları yapılacak.

7 Şubat 2026 tarihinde 09.30 ile 17.00 saatleri arasında Karacahasan Mahallesi 172. Sokak, Kuşçuali ve Karacahasan Küme Evleri şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle kesintiden etkilenecek.

11 Şubat 2026 tarihinde yine 09.30 ile 17.00 saatleri arasında Karacahasan Mahallesi 172. Sokak, Kuşçuali ve Karacahasan Küme Evleri için benzer bir bakım çalışması planlandı.

Aynı gün 11 Şubat 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Beşevler, Şehit Mehmet Serkan Meşe 1, Ginolu, Barbaros, Didi, Şehit Hasan Özdemir, Yeni Sanayi Sitesi ve Yeni Sanayi Sitesi 2. Kısım başta olmak üzere çok sayıda cadde ve sokakta elektrik kesintisi yaşanacak.

10 Şubat 2026 tarihinde 10.00 ile 12.00 saatleri arasında Menderes, İpek 1, Ahmet Yesevi ve Barbaros sokaklarında bakım çalışması yapılacak.

Aynı gün 15.00 ile 17.00 saatleri arasında Çiftlik Hasanoğlan Bahçelievler, Miraç, Üçyol, Menderes ve çevresindeki birçok sokak da kesintiden etkilenecek.

KALECİK

Kalecik ilçesinde 11 Şubat 2026 tarihinde 10.00 ile 18.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları yapılacak.

Bu kapsamda Küçükcamili, 19 Mayıs, Avni Akyol, Çatalören, Boyalık, Büyükboyalık Sitesi, Keklicek, Yeniköy, Küçükbayat, Büyükcamili, Küçükboyalık, Büyükbayat, Üçem, Şehriban ve Çatalçeşme bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

PURSAKLAR

Pursaklar ilçesinde 11 Şubat 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Yunus Emre, Akasya, Aydın, Ceyhan, Doğanay, Orhangazi, İstiklal, Cumhuriyet ve çevresindeki birçok cadde ve sokakta planlı elektrik kesintisi yapılacak.

10 Şubat 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında ise Gülben, Onur, Merkez, Yedi Evler, Ortaköy, Ömür Köyü Mevkii ve çevresindeki sokaklarda bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak.

İlçede ayrıca devam eden çok sayıda anlık arıza da bulunuyor. Yunus Emre Mahallesi Eskiköy Sokak’ta meydana gelen arıza nedeniyle enerjinin 6 Şubat 2026 saat 23.59’da verilmesinin planlandığı bildirildi.

Saray Cumhuriyet, Saray Osmangazi ve Sirkeli Yeşilova mahallelerinde ise Genç Osman, Medeni, Mürüvvet, İbrahim Müteferrika ve numaralı sokakların bulunduğu geniş bir alanda şebeke arızaları nedeniyle kesintilerin devam ettiği, çalışmaların sürdüğü kaydedildi.