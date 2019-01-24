Aydın Uluslararası Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı kapılarını yedinci kez ziyaretçilerine açtı. Fuarda, katılımcıların yerli ve milli tarım vurguları öne çıktı.

Yedincisi bu yıl düzenlenen Aydın Uluslararası Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı, kapılarını ziyaretçilere açtı. Sağanak yağışla birlikte şimşekler çakarken, elektrikler kesildi. Kısa süreli kesinti nedeniyle açılış töreni karanlıkta yapıldı.



Olumsuz hava koşullarına rağmen fuarın ilk günü oldukça hareketli geçti. Ancak ekonominin durumu fuara da yansıdı. Fuara katılan firma sayısı bu yıl 255'te kaldı.



Fuarda TEMA Vakfı standı da yer alıyor. TEMA gönüllüleri, ithal tarım ürünlerinde sıfır gümrük uygulamasını doğru bulmuyor. Yerli ve milli tarımı savunuyor.



Üretici ve TEMA gönüllüsü Fatma Başol, Türkiye'nin erik ihracatı yapabileceği halde yurtdışından erik aldığını söyledi. Kuru erik ve kiraz kurusuna devlet desteği istedi.



Üreticiler de ithalata karşı...



Tariş pamuk depolarında düzenlenen 7'nci Aydın Uluslararası Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı 4 gün sürecek. Fuar, 27 Ocak tarihine kadar açık kalacak.





HABER-KAMERA: GÜÇLÜ ÇEZİK

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