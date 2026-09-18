7 aylık hamile kadının ölümünde kan donduran detaylar: Eşi tutuklandı

Olay, Kadirli ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde gece saatlerinde yaşandı. İddiaya göre Didar F. ile eşi K.F. arasında henüz nedeni netleşmeyen bir tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesinin ardından K.F.'nin eşini darbettiği öne sürülüyor. Darp sonrası hastaneye kaldırılan Didar F., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından gözaltına alınan K.F. hakkındaki işlemler tamamlandı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Didar F.'nin cenazesi ise baba evinin bulunduğu Düziçi ilçesine götürüldü. Genç kadın, burada Çamiçi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

DAYISI ANLATTI: "BUNU TEK BAŞINA YAPMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Yeğeninin ölümünün ardından konuşan dayı Boran Kapcak, yaşananları büyük bir üzüntüyle anlattı. Kapcak, "Bu benim ablamın kızıydı. Kadirli de evliydi. İki çocuğu vardı. Ve kendisi yedi aylıkta hamileydi. Kocasıyla kendi arasında tartışma yaşanmış. O tartışmada kavgaya dönüşüyor. Dönüştükten sonra da vurmuş galiba. Kavga oluyor. Hastaneye kaldırıyorlar ve hayatını kaybetti. Bunu zaten sadece kocası yapma şansı yok galiba. Bu tek kişinin yapabileceği bir şey değil. Sanki çocuğu 10 kişi birden dövmüş gibi. Yani bir kişinin yapması imkan değil. Çocuğun vücudunda, kafasında kırılmadık, ezilmedik bir yeri yok. Ben gördüm cenazeyi kadına şiddet bu. Bu tür olayların yaşanmamasını istiyoruz. Bu olayın da daha derin ve detaylı araştırmasını sayın yetkililerimizden bekliyoruz. Yani herkes cezasını çeksin, bu tür şeylere de artık son verilsin. Yazık günah 19 yaşındaki gencecik iki çocuk annesi ve 7 aylık da hamile. İki çocuk geride kaldı" diye konuştu.

Mahalle muhtarı Mustafa Güngör de olayın kendi mahallelerinde yaşanmasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Güngör şunları söyledi: "Kadirli ilçesinde gerçekleşiyor Didar F. şahısımız, vefat eden kişi bizim mahallemizin sakinlerindendir. Aile arasında çıkan bir tartışmadan dolayı kocanın Didar ablamızı darp etmesi sonucunda hastaneye kaldırıldı. Hastanede de maalesef 6 aylık bebeğiyle birlikte, karnında olan bebeğiyle birlikte vefat etmiştir. İki tane de çocuğu kalmıştır. Bir daha böyle bir şeyin yaşanmasını istemiyoruz. Allah'ım ikisine de diyorum yani karnındaki bebekle ikisine bir Allah rahmet eylesin mekan cennet olsun diyorum."