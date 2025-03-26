7 bölge ’geçici özel güvenlik bölgesi’ ilan edildi

Şırnak Valiliği, 7 bölgeyi 15 gün süreyle "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan etti. Valilikten yapılan açıklamaya göre, 26 Mart ile 9 Nisan tarihleri arasında Şırnak ili sınırları içerisinde yer alan 7 bölge, güvenlik amaçlı olarak geçici özel güvenlik bölgesi olarak belirlenmiş bulunuyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
7 bölge ’geçici özel güvenlik bölgesi’ ilan edildi
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Açıklamada, bu bölgelerin, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması ve şiddet olaylarının engellenmesi amacıyla bu statünün getirildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Şırnak ili Merkez ilçesi ile çevresindeki Bestler Dereler, Gabar Dağı, Cudi Dağı, Kurt Dağı, Kelmehmetler-Dönmezler-Kovankaya, Tahtareş, İncebel Dağları ve Oymakaya bölgelerinin, 26 Mart 2025 ile 9 Nisan 2025 tarihleri arasında "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği ifade edildi. Vatandaşların, bu bölgelere giriş yapabilmek için yetkili makamlardan izin alması gerektiği, aksi takdirde cezai işlem uygulanacağı vurgulandı.

Valilik açıklamasında, bölgelere seyahat edecek kişilerin, yasa dışı unsurlardan ve alınacak güvenlik tedbirlerinden zarar görmemeleri için belirtilen tarihlerde dikkatli olmaları gerektiği de hatırlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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