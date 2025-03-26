7 bölge ’geçici özel güvenlik bölgesi’ ilan edildi

Açıklamada, bu bölgelerin, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması ve şiddet olaylarının engellenmesi amacıyla bu statünün getirildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Şırnak ili Merkez ilçesi ile çevresindeki Bestler Dereler, Gabar Dağı, Cudi Dağı, Kurt Dağı, Kelmehmetler-Dönmezler-Kovankaya, Tahtareş, İncebel Dağları ve Oymakaya bölgelerinin, 26 Mart 2025 ile 9 Nisan 2025 tarihleri arasında "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği ifade edildi. Vatandaşların, bu bölgelere giriş yapabilmek için yetkili makamlardan izin alması gerektiği, aksi takdirde cezai işlem uygulanacağı vurgulandı.

Valilik açıklamasında, bölgelere seyahat edecek kişilerin, yasa dışı unsurlardan ve alınacak güvenlik tedbirlerinden zarar görmemeleri için belirtilen tarihlerde dikkatli olmaları gerektiği de hatırlatıldı.