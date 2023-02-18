7 dakikada Hatay'da deprem öncesi ve sonrası...

Hatay'ın deprem öncesi ve sonrası görüntüleri yıkımın boyutunu gösteriyor

Son Güncelleme:

"Asrın felaketi"nden etkilenen illerden Hatay'da, deprem öncesi ve sonrasında kentin işlek caddelerinde havadan çekilen görüntüler yıkımın boyutunu gözler önüne serdi.

Merkez Antakya ilçesindeki Cumhuriyet ve Künefeciler meydanlarında çok sayıda bina yıkıldı. Hatay'ın genelinde çok sayıda insanın ölümüne neden olan depremler, Asi Nehri çevresi ve Atatürk Caddesi'ndeki ev ve iş yerlerini de enkaza çevirdi.

Fransız mimar Leon Benju tarafından 1927 yılında Köprübaşı olarak anılan meydanda inşa edilen ve 1938'den Hatay Devleti'nin Türkiye'ye katıldığı 29 Haziran 1939'a kadar meclis binası olarak hizmet veren yapı da felakette yerle bir oldu.

Antakya'nın 638 yılında Müslüman Arapların eline geçtiği dönemde inşa edilen, avlusunda Hazreti İsa'nın üç elçisinin mezarı bulunması nedeniyle Müslümanlar için olduğu kadar Hristiyanlar için de önemli merkezler arasındaki hoşgörü, kardeşlik ve huzurun sembolü Anadolu'nun ilk camilerinden Habib-i Neccar Camisi de depremin meydana getirdiği etkiyle tamamen yıkıldı.

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kentte deprem öncesi ve sonrası havadan kaydedilen görüntüler, Türkiye'yi yasa boğan felaketin boyutunu göstermiş oldu.

Benzer Videolar

Malatya'ya havadan yardım Malatya'ya havadan yardım
Türk-İş'ten 6 maddelik bildiri Türk-İş'ten 6 maddelik bildiri
Büyükekşi'den yeni ortak yayın açıklaması Büyükekşi'den yeni ortak yayın açıklaması
Önce yalanı yaydı sonra günah çıkarttı Önce yalanı yaydı sonra günah çıkarttı
Kahramanmaraş'ın Büyüknacar köyünde 130 evden geriye 20 ev kaldı Kahramanmaraş'ın Büyüknacar köyünde 130 evden geriye 20 ev kaldı
Mehmetçik ile depremzede çocuk arasında duygulandıran anlar Mehmetçik ile depremzede çocuk arasında duygulandıran anlar
Depremzedelerin hukuki hakları neler? - Fikir Meydanı - 17 Şubat 2023 - Ulusal Kanal Depremzedelerin hukuki hakları neler? - Fikir Meydanı - 17 Şubat 2023 - Ulusal Kanal
"Kendini devletten ve milletten büyük gösterenler aşağılık ve ..." | Av. Faik Işık değerlendirdi "Kendini devletten ve milletten büyük gösterenler aşağılık ve ..." | Av. Faik Işık değerlendirdi
TGB'den deprem seferberliği | Samet Kunt ve Barış Demiralay Güne Başlarken'e konuk oldu TGB'den deprem seferberliği | Samet Kunt ve Barış Demiralay Güne Başlarken'e konuk oldu
Depremler hayvanları nasıl etkiledi? | Adıyaman Veteriner Hekimler Odası Başkanı Orhan Öztürk Depremler hayvanları nasıl etkiledi? | Adıyaman Veteriner Hekimler Odası Başkanı Orhan Öztürk
Çinli ekip törenle uğurlandı Çinli ekip törenle uğurlandı
Hatay'ın tarihi yerle bir oldu Hatay'ın tarihi yerle bir oldu
Çok Okunanlar
1 Konya'da deprem
2 EYT iptal mi oldu?
3 Prof. Naci Görür'den İstanbul uyarısı: "2040'a da gidebilir bugünlere de gelebilir"
4 102 ülke yardım teklifinde bulundu
5 18 Şubat 2023 Resmi Gazete kararları