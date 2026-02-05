7 gün boyunca sürecek! Batı bölgeleri fırtınaya teslim, Doğu'da kar yağışı bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 Şubat 2026 tarihli hava durumu raporunu yayımladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak.
Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Bursa, Yalova, Manisa ve Denizli çevrelerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağış geçişleri görülecek. Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'de yağışların yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA GELİYOR
Uzmanlar, yağışların Çanakkale, Manisa ve İzmir çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyıları, Edirne'nin güney kesimleri ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli olacağını bildirdi. Vatandaşların ani sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olması istendi.
Rüzgarın; Marmara’nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz'in batısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneydoğu, güneydoğuda ise kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Rüzgar hızının saatte 40 ila 70 kilometreye ulaşması bekleniyor.
Batıdaki yağışlı havanın aksine, Doğu Anadolu'da kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor. Van çevreleri ve Hakkari'nin doğu kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
Ayrıca Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerde çığ tehlikesi bulunduğu belirtildi.
MARMARA:
Bölgenin batısı ile Yalova ve Bursa çevrelerinde yağmur ve sağanak etkili olacak. Çanakkale çevreleri, Balıkesir'in batı kıyıları ve Edirne'nin güneyinde yağışlar kuvvetli seyredecek.
Çanakkale (10°C, 14°C): Öğle saatlerinde yer yer kuvvetli sağanak yağışlı.
İstanbul (8°C, 12°C): Öğle saatlerinde sağanak yağışlı.
Kocaeli (7°C, 17°C): Parçalı ve çok bulutlu.
EGE:
Kıyı kesimler ile Manisa ve Denizli çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. İzmir, Manisa ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde yağışların şiddetini artırması bekleniyor.
İzmir (11°C, 15°C): Öğle saatlerinde yer yer kuvvetli sağanak yağışlı.
Afyonkarahisar (2°C, 10°C): Parçalı ve çok bulutlu.
Muğla (6°C, 11°C): Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
AKDENİZ:
Batı Akdeniz'de yağmur ve sağanak geçişleri görülürken rüzgarın batı kesimlerde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Antalya (11°C, 15°C): Sabah doğu kesimleri, öğle saatlerinden sonra il geneli sağanak yağışlı.
Adana (5°C, 19°C): Parçalı ve çok bulutlu.
Isparta (3°C, 9°C): Öğle saatlerinde yağmurlu.
İÇ ANADOLU:
Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olurken, gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don ve sis görülecek.
Ankara (0°C, 12°C): Parçalı ve çok bulutlu.
Eskişehir (1°C, 11°C): Parçalı ve çok bulutlu.
Sivas (-8°C, 5°C): Parçalı ve çok bulutlu.
KARADENİZ:
Batı, Orta ve Doğu Karadeniz parçalı ve çok bulutlu geçecek. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde fırtına ve çığ riski bulunuyor.
Bolu (1°C, 14°C): Parçalı ve çok bulutlu.
Trabzon (3°C, 14°C): Parçalı ve çok bulutlu.
Samsun (4°C, 16°C): Parçalı ve çok bulutlu.
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU:
Doğu Anadolu'da Van ve Hakkari çevrelerinde kar beklenirken, Güneydoğu Anadolu parçalı çok bulutlu geçecek. Bölgenin doğusunda rüzgar kuzey yönlerden fırtına şeklinde esecek.
Erzurum (-13°C, 1°C): Parçalı ve çok bulutlu.
Kars (-18°C, -3°C): Parçalı ve çok bulutlu.
Van (-7°C, 3°C): Akşam saatlerinde hafif kar yağışlı.
Diyarbakır (-2°C, 10°C): Parçalı ve çok bulutlu.
Gaziantep (2°C, 11°C): Parçalı ve çok bulutlu.