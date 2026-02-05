7 gün boyunca sürecek! Batı bölgeleri fırtınaya teslim, Doğu'da kar yağışı bekleniyor

Batıdaki yağışlı havanın aksine, Doğu Anadolu'da kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor. Van çevreleri ve Hakkari'nin doğu kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.