7 Haziran hava durumu: Meteoroloji dışarı çıkacakları uyardı!

MARMARA VE EGE: EDİRNE, KIRKLARELİ VE AFYON ALARMDA

Büyük metropollerin yer aldığı batı aksında genel olarak parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olurken, öğle saatlerinden sonra bulutluluğun artacağı üç ilde ani lokal yağışlar geçiş yapacak.

İSTANBUL: Megakent güne parçalı ve az bulutlu bir gökyüzüyle başlıyor, fahiş bir nem dalgası beklenirken yağış tahmini bulunmuyor. En yüksek sıcaklık 29 derece.

BURSA VE ÇANAKKALE: Her iki kentte de parçalı ve az çok bulutlu, yağışsız bir pazar günü yaşanacak. Bursa 33 dereceye ulaşırken, Çanakkale 31 derece seviyesinde seyredecek.

EDİRNE VE KIRKLARELİ: Trakya genelinde parçalı bulutlu hava, öğle saatlerinden sonra ani yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişlerine sahne olacak. Edirne'de sıcaklık 32 derece.



