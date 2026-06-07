7 Haziran hava durumu: Meteoroloji dışarı çıkacakları uyardı!
Yurt genelinde etkili olan geniş kapsamlı yağış dalgası, atmosferdeki sismik basınç değişimlerinin ardından etki alanını daraltarak yerini daha lokal bir sisteme bırakıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan 7 Haziran 2026 Pazar güncel hava tahmin raporuna göre; ülke genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu bir gökyüzü hakim olurken, gök gürültülü sağanak yağışlar sadece belirli sınır hatlarında ve yüksek rakımlı iç kesimlerde lokal olarak etkisini sürdürecek. Hava sıcaklıklarında ülke genelinde radikal bir sismik düşüş ya da fahiş bir artış beklenmiyor; mevsim normalleri korunacak.
RÜZGAR KUZEYDEN ESİYOR: SICAKLIKLAR AYNI BAREMDE
Meteoroloji uzmanlarının siber veri tabanlarından paylaştığı atmosferik bilgilere göre, rüzgarın ülke genelinde genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde ise güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Yağış anında lokal rüzgar hızlarında ani yükselmeler görülebileceği, sürücülerin ve vatandaşların dikkatli olması gerektiği hatırlatıldı.
MARMARA VE EGE: EDİRNE, KIRKLARELİ VE AFYON ALARMDA
Büyük metropollerin yer aldığı batı aksında genel olarak parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olurken, öğle saatlerinden sonra bulutluluğun artacağı üç ilde ani lokal yağışlar geçiş yapacak.
İSTANBUL: Megakent güne parçalı ve az bulutlu bir gökyüzüyle başlıyor, fahiş bir nem dalgası beklenirken yağış tahmini bulunmuyor. En yüksek sıcaklık 29 derece.
BURSA VE ÇANAKKALE: Her iki kentte de parçalı ve az çok bulutlu, yağışsız bir pazar günü yaşanacak. Bursa 33 dereceye ulaşırken, Çanakkale 31 derece seviyesinde seyredecek.
EDİRNE VE KIRKLARELİ: Trakya genelinde parçalı bulutlu hava, öğle saatlerinden sonra ani yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişlerine sahne olacak. Edirne'de sıcaklık 32 derece.
AFYONKARAHİSAR: Ege'nin iç kesimlerinde parçalı bulutlu gökyüzü öğleden sonra kapanarak gök gürültülü lokal sağanak yağış bırakacak. En yüksek sıcaklık 28 derece.
İZMİR, DENİZLİ VE MUĞLA: Ege kıyılarında ve güneyinde yağış yok. İzmir 32, Muğla 33 derece olurken, Denizli parçalı bulutlu gökyüzünün altında 35 dereceyle bölgenin en sıcak kenti olacak.
AKDENİZ VE İÇ ANADOLU: BAŞKENT KURAK BİR PAZAR GEÇİRECEK
İç Anadolu'nun tamamında ve Akdeniz sahil şeridinde kuru ve parçalı bulutlu bir hava hakim olurken, dağlık kesimlerde siber uyarılar geçerli.
ANKARA, ESKİŞEHİR VE KONYA: Başkent Ankara dahil olmak üzere İç Anadolu metropollerinde parçalı, yer yer çok bulutlu bir gökyüzü görülecek ancak herhangi bir yağış düşmeyecek. Ankara ve Eskişehir 30 derece, Konya 29 derece olacak.
NEVŞEHİR: Kapadokya bölgesinde yer yer çok bulutlu bir hava hakim. En yüksek sıcaklık 26 derece.
ADANA, ANTALYA VE HATAY: Akdeniz sahil şeridinde pazar mesaisi güneşli ve parçalı bulutlu geçecek. Adana 31, Antalya 30, Hatay 28 derece.
ISPARTA VE TOROSLAR: Akdeniz'in iç kesimlerinde yer alan Isparta çevreleri ile Doğu Akdeniz'in yüksek Toroslar mevkisi, öğle saatlerinden sonra ani gök gürültülü sağanak yağış alacak. Burdur ise parçalı çok bulutlu havaya rağmen 31 dereceyi görecek.
KARADENİZ BÖLGESİ: İÇ KESİMLERDE YAĞMUR VAR
Karadeniz kıyı şeridinde parçalı bulutlu gökyüzü hakimken, dağların arkasında kalan iç vadilerde öğleden sonra lokal sağanaklar tetiklenecek.
BOLU VE KASTAMONU: Batı Karadeniz'in iç kısımlarında yer alan her iki ilde de öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Bolu ve Kastamonu 28 derece.
BARTIN VE ZONGULDAK: Kıyı şeridinde parçalı, yer yer çok bulutlu bir gökyüzü görülecek. Bartın 29, Zonguldak 25 derece.
AMASYA, SAMSUN, TRABZON VE RİZE: Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında parçalı bulutlu hava hakim. Amasya 31, Samsun 26, Rize 24, Trabzon 23 derece olurken; Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri öğleden sonra lokal sağanak yağışlı geçecek.
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU: KUZEY İLÇELERİNE UYARI
Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu'nun tamamı fahiş sıcaklarla boğuşurken, bölgenin kuzey sınırlarında lokal gök gürültülü yağış bulutları toplanıyor.
VAN VE BİTLİS: Van ve Bitlis illerinin özellikle kuzey ilçelerinde öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Van merkezde sıcaklık 22 derece.
MUŞ VE AĞRI: Meteorolojik haritaya göre Muş ve Ağrı çevrelerinde öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak yağış geçişleri tahmin ediliyor.
ERZURUM, KARS VE MALATYA: Bölgenin diğer kesimlerinde yağış beklenmiyor; gökyüzü parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Erzurum 24, Kars 23, Malatya 30 derece.
ŞANLIURFA VE DİYARBAKIR: Güneydoğu Anadolu genelinde pazar günü tamamen az bulutlu, açık ve fahiş sıcak geçecek. Şanlıurfa 35, Diyarbakır 34, Mardin 32 ve Siirt 31 derece satış bareminde sıcaklık dalgaları kaydedecek.
Lokal gök gürültülü sağanak yağış alan bölgelerde ani yıldırım düşmesi ve lokal su birikintisi risklerine karşı belediye ekiplerinin teyakkuzda olduğu bildirildi.