7 ilde DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

İzmir merkezli 7 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Mert Sagit Mert Sagit
7 ilde DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın finans kaynaklarına yönelik çalışma yürüttü.

Teknik ve fiziki takip sonucu 9 zanlının kimliği belirlendi.

Şüphelilerin saklandıkları 7 kentteki adreslere yapılan eş zamanlı operasyonla 6'sı yakalandı.

İkisi yurt dışında olduğu belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma sürüyor.

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