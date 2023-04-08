7 ilde peş peşe operasyonlar: Çok sayıda gözaltı var

Balıkesir'de sosyal medya platformu üzerinden tanıştığı kişiler tarafından 576 bin lira dolandırdığını söyleyen kişi Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılık tarafından bilişim sistemleri, banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılması yöntemiyle dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen suç çetesinin üyesi olduğu ileri sürülen 7 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Savcılık koordinesinde Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri soruşturmayı genişletti. 12 kişinin daha suç çetesiyle irtibatlı oldukları belirlendi.

YÜKSEK KAZANÇ VAADİ

Suç çetesi üyelerinin sosyal medya hesapları üzerinden zengin içerikler ve kazançlı yatırım konularında paylaşımlar yaptıkları ve irtibata geçtikleri kişileri, forex piyasası üzerinden kaldıraç sistemiyle para kazandıkları yönünde ikna ettikleri belirlendi. Çete üyelerinin bu şekilde ikna ettikleri 42 kişinin yatırdığı toplam 5 milyon 76 bin lirayı, kaldıraç sisteminde anlık olarak paralarının eridiğini söyleyerek dolandırdıkları belirlendi.

7 İLDE OPERASYON

Ön soruşturmanın tamamlanmasının ardından 19 şüpheliden 2'sinin kısa süre önce cezaevine girdiği 1 kişinin ise yurtdışında olduğu belirlendi. Diğer 16 şüpheli ise Balıkesir merkezli Adana, Mersin, Karaman, Mardin, Şırnak ve İstanbul'da polisin eş zamanlı düzenlediği operasyonlarla yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi