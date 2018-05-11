Onlar geleceğimizin sahibi miniklerimiz… Uzaya ve hayvanlara dair düşler kurdular. Sonra o düşleri kağıda döktüler. Yaşları küçük ama yaptıkları iş oldukça büyük. Çünkü kitabın geliri Mehmetçik Vakfı’na bağışlanacak.
Sivas’ın Suşehri ilçesine bağlı Yeşilyayla Köyü İlkokulunun koca yürekli öğrencisi onlar. Öğretmenleri kendi masallarını yazmalarını istedi. Onlar da kağıda kaleme sarıldı.
Bu özel kitap, yaşları 7 ile 10 arasında değişen 7 çocuğun yazdığı masallardan oluştu. ilk etapta 250 adet basıldı.
'Yeşilyayla Çocuklarından Uzayda Hayvan Masalları' adlı kitaptan elde edilecek gelir Mehmetçik Vakfı’na bağışlanacak.
Okulun müdür öğretmeni Nisa Gezici, bu fikrin öğrencilerden geldiğini söyledi.
ulusal.com.tr
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.