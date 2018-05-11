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7 ilkokul öğrencisi masal kitabı yazdı! Geliri Mehmetçik Vakfı’na bağışlanacak

Sivas’ın Suşehri ilçesinde 7 ilkokul öğrencisi masal kitabı yazdı. İlk etapta 250 adet basılan kitabın geliri Mehmetçik Vakfı’na bağışlanacak.

7 ilkokul öğrencisi masal kitabı yazdı! Geliri Mehmetçik Vakfı’na bağışlanacak
Onlar geleceğimizin sahibi miniklerimiz… Uzaya ve hayvanlara dair düşler kurdular. Sonra o düşleri kağıda döktüler. Yaşları küçük ama yaptıkları iş oldukça büyük. Çünkü kitabın geliri Mehmetçik Vakfı’na bağışlanacak.  

Sivas’ın Suşehri ilçesine bağlı Yeşilyayla Köyü İlkokulunun koca yürekli öğrencisi onlar. Öğretmenleri kendi masallarını yazmalarını istedi. Onlar da kağıda kaleme sarıldı.

Bu özel kitap, yaşları 7 ile 10 arasında değişen 7 çocuğun yazdığı masallardan oluştu. ilk etapta 250 adet basıldı.

'Yeşilyayla Çocuklarından Uzayda Hayvan Masalları' adlı kitaptan elde edilecek gelir Mehmetçik Vakfı’na bağışlanacak.

Okulun müdür öğretmeni Nisa Gezici, bu fikrin öğrencilerden geldiğini söyledi.



ulusal.com.tr
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