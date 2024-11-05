7 köy yolu kapandı, ekipler seferber oldu

Yoğun kar yağışı sonucu Borçka ilçesinin Efeler, Maral, Düzenli, Camili, Kayalar ve Uğur köyleri ile Yusufeli ilçesinin Balcılı köyüne ulaşım sağlanamıyor. Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, yolları genişletmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Artvin Belediyesi ekipleri kent merkezinde devam eden sağanak yağış nedeniyle yağmur suyu kanallarında tıkanmalarını önlemek amacıyla çalışma başlattı. Kafkasör Yaylası'nda kar kalınlığı 5 santimetreye, Atabarı Kayak Merkezi'nde ise 10 santimetreye ulaştı.