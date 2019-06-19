Barbaros Köyünde çevredeki 7 köyün çocukları için bir kütüphane yapılacak. Dahası projenin sahibi lise son sınıf öğrencileri.

Yaşayan ve yalnız kalan sanatçılara sahip çıkmak için çıktılar yola… Sanata eğilimi olan çocuklara yol gösteriyorlar… Şimdi ise İzmir’in Urla İlçesine bağlı Barbaros Köyü’nde yedi köyün çocukları için çocuk kütüphanesi kuracaklar.



İlk Dördün Vakfı Başkanı Gülnur Vural, kütüphanesinin sorumluluğunu öğrencilere verdi. Onlar heyecanlılar, çünkü yaz sonuna kadar kütüphane hazır olacak.



Salih, Arda ve Alper rotayı belirledi. Yaz tatili boyunca yaşamlarının odağında çocuk kütüphanesi olacak.



Lise öğrencisi Salih Durmuş, son baharda Barbaros Köyü’nde nasıl bir kütüphane ile olacağını anlattı.



Köydeki İlk Dördün Vakfı binası şair Süreyya Berfe’nin kitaplığına da ev sahipliği yapıyor. Berfe’nin kitaplığının yanına şimdi de gençlik ve çocuk kütüphanesi yapılacak.



Siz de kitaplarınızla bu kampanyaya katılabilirsiniz.



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