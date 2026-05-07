7 Mayıs 2026 son depremler: İzmir, Malatya ve Balıkesir sallandı!

Türkiye genelinde sismik hareketlilik devam ediyor. 7 Mayıs 2026 sabahı saat 08:35’te merkez üssü İzmir’in Menderes ilçesi olan 3.3 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Sarsıntı İzmir’in yanı sıra Aydın ve çevre ilçelerde de hissedilirken; günün ilk saatlerinde Malatya, Balıkesir ve Erzurum’da da yerel sarsıntılar rapor edildi. AFAD ve Kandilli’den gelen son bilgilere göre herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.

7 MAYIS 2026 SON DEPREMLER LİSTESİ

Günün erken saatlerinden itibaren kaydedilen ve vatandaşlar tarafından hissedilen başlıca sarsıntılar şu şekilde gerçekleşti:

İzmir (Menderes): Saat 08:35:32’de yerin 8.9 km derinliğinde 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının merkez üssü Çakaltepe Mahallesi olarak açıklandı.

Malatya (Doğanşehir): Gece saat 00:35’te yerin 9.35 km derinliğinde 3.2 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

Erzurum (Şenkaya): Saat 08:40’ta 2.2 büyüklüğünde bir hareketlilik rapor edildi.

Kahramanmaraş (Elbistan): Sabah 06:31’de 2.2 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı.

Balıkesir (Sındırgı): Saat 02:15’te 2.3 ve 07:31’de 1.8 büyüklüğünde iki ayrı sarsıntı kaydedildi.

Sivas (Kangal): Saat 04:38’de yerin 9.83 km derinliğinde 2.1 büyüklüğünde bir deprem oluştu.