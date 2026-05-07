7 Mayıs 2026 son depremler: İzmir, Malatya ve Balıkesir sallandı!
Türkiye güne Ege Denizi ve Anadolu’nun farklı noktalarından gelen sarsıntı haberleriyle başladı. 7 Mayıs 2026 Perşembe sabahı, İzmir’in Menderes ilçesi merkezli meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden olurken, AFAD ve Kandilli Rasathanesi sismik verileri anlık olarak paylaştı.
Türkiye genelinde sismik hareketlilik devam ediyor. 7 Mayıs 2026 sabahı saat 08:35’te merkez üssü İzmir’in Menderes ilçesi olan 3.3 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Sarsıntı İzmir’in yanı sıra Aydın ve çevre ilçelerde de hissedilirken; günün ilk saatlerinde Malatya, Balıkesir ve Erzurum’da da yerel sarsıntılar rapor edildi. AFAD ve Kandilli’den gelen son bilgilere göre herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.
7 MAYIS 2026 SON DEPREMLER LİSTESİ
Günün erken saatlerinden itibaren kaydedilen ve vatandaşlar tarafından hissedilen başlıca sarsıntılar şu şekilde gerçekleşti:
İzmir (Menderes): Saat 08:35:32’de yerin 8.9 km derinliğinde 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının merkez üssü Çakaltepe Mahallesi olarak açıklandı.
Malatya (Doğanşehir): Gece saat 00:35’te yerin 9.35 km derinliğinde 3.2 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.
Erzurum (Şenkaya): Saat 08:40’ta 2.2 büyüklüğünde bir hareketlilik rapor edildi.
Kahramanmaraş (Elbistan): Sabah 06:31’de 2.2 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı.
Balıkesir (Sındırgı): Saat 02:15’te 2.3 ve 07:31’de 1.8 büyüklüğünde iki ayrı sarsıntı kaydedildi.
Sivas (Kangal): Saat 04:38’de yerin 9.83 km derinliğinde 2.1 büyüklüğünde bir deprem oluştu.