7 saatlik su kesintisine hazır olun: 3 Ocak su kesintileri

Bugün su kesintisi planlanan ilçeler ve etkilenecek mahalleler listelenmiştir:

Beyoğlu:

Kaptanpaşa Mahallesi: Su kesintisi 10:00 - 16:00 saatleri arasında planlanmıştır.

Esenler:

Menderes Mahallesi: Su kesintisi 09:00 - 14:00 saatleri arasında planlanmıştır.

Kadıköy:

Fikirtepe Mahallesi: Su kesintisi 11:00 - 17:00 saatleri arasında planlanmıştır.

Maltepe:

Bağlarbaşı Mahallesi: Su kesintisi 13:00 - 18:00 saatleri arasında planlanmıştır.

Sarıyer:

Reşitpaşa Mahallesi: Su kesintisi 08:00 - 12:00 saatleri arasında planlanmıştır.

Tuzla:

Aydınlı Mahallesi: Su kesintisi 14:00 - 19:00 saatleri arasında planlanmıştır.

Üsküdar:

Kuzguncuk Mahallesi: Su kesintisi 09:00 - 15:00 saatleri arasında planlanmıştır.

Bu kesintiler, İSKİ'nin planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecektir. Detaylı ve güncel bilgilere İSKİ'nin resmi web sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.