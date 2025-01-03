7 saatlik su kesintisine hazır olun: 3 Ocak su kesintileri
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 3 Ocak 2025 tarihinde İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri ve mahalleleri duyurdu:
Bugün su kesintisi planlanan ilçeler ve etkilenecek mahalleler listelenmiştir:
Beyoğlu:
Kaptanpaşa Mahallesi: Su kesintisi 10:00 - 16:00 saatleri arasında planlanmıştır.
Esenler:
Menderes Mahallesi: Su kesintisi 09:00 - 14:00 saatleri arasında planlanmıştır.
Kadıköy:
Fikirtepe Mahallesi: Su kesintisi 11:00 - 17:00 saatleri arasında planlanmıştır.
Maltepe:
Bağlarbaşı Mahallesi: Su kesintisi 13:00 - 18:00 saatleri arasında planlanmıştır.
Sarıyer:
Reşitpaşa Mahallesi: Su kesintisi 08:00 - 12:00 saatleri arasında planlanmıştır.
Tuzla:
Aydınlı Mahallesi: Su kesintisi 14:00 - 19:00 saatleri arasında planlanmıştır.
Üsküdar:
Kuzguncuk Mahallesi: Su kesintisi 09:00 - 15:00 saatleri arasında planlanmıştır.
Bu kesintiler, İSKİ'nin planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecektir. Detaylı ve güncel bilgilere İSKİ'nin resmi web sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.