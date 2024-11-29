7 şehirde FETÖ operasyonu! 13 şüpheli gözaltına alındı

Yurt içinde FETÖ'nün faaliyetlerinin önlenmesi kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Son olarak, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma düzenledi.

Soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri müdürlükleri ekipleri tarafından İzmir'in yanı sıra Ankara, İstanbul, Gaziantep, Adana, Eskişehir ve Kütahya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 13 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.