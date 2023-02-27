7. sınıf öğrencisi dehşet saçtı: Edirne'de akıllara durgunluk veren olay

Edirne'de bir ortaokulda meydana gelen kavgada 7. sınıf öğrencisi 5 arkadaşını bıçakla yaraladı.

7. sınıf öğrencisi dehşet saçtı: Edirne'de akıllara durgunluk veren olay
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Edirne merkezde bulunan Karaağaç Ortaokulu'nda kan donduran bir olay meydana geldi.

Öğrenciler arasında çıkan ve henüz nedeni bilinmeyen kavgada 7. sınıfa giden kız öğrenci G.F dehşet saçtı. G.F kavga sırasında 5 arkadaşını bıçakla yaraladı.

Yaşanan olayın ardından ihbar üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevkedilirken hafif yaralanan öğrenciler Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli kız öğrenci G.F. polis merkezine götürüldü.

İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, okula gelerek olayla ilgili bilgi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Edirne # Karaağaç Ortaokulu
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