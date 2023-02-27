7. sınıf öğrencisi dehşet saçtı: Edirne'de akıllara durgunluk veren olay
Edirne'de bir ortaokulda meydana gelen kavgada 7. sınıf öğrencisi 5 arkadaşını bıçakla yaraladı.
Edirne merkezde bulunan Karaağaç Ortaokulu'nda kan donduran bir olay meydana geldi.
Öğrenciler arasında çıkan ve henüz nedeni bilinmeyen kavgada 7. sınıfa giden kız öğrenci G.F dehşet saçtı. G.F kavga sırasında 5 arkadaşını bıçakla yaraladı.
Yaşanan olayın ardından ihbar üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevkedilirken hafif yaralanan öğrenciler Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şüpheli kız öğrenci G.F. polis merkezine götürüldü.
İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, okula gelerek olayla ilgili bilgi aldı.
Kaynak: Anadolu AjansıMalatya'daki depremde 1 kişi öldü Malatya'da deprem Depremzedeler için "Evim Yuvan Olsun" dediler Hatay'da 173 binanın enkazı kaldırılacak