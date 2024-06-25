7 Temmuz’dan itibaren araçlarda hangi donanımlar zorunlu olacak?
Sıfır otomobil üretiminde 7 Temmuz 2024 bir milat olacak. Artık otomobiller acil durumlarda frenleme asistanı, akıllı hız yardımı, alkol kilidi gibi pek çok güvenlik özelliği ile üretilecek. Peki bu durumda sıfır araç fiyatları artacak mı?
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yeni hazırladığı mevzuatta trafik kazalarında yaşanan can kaybı ve yaralanmaların önüne geçmek için düğmeye bastı.
Artık Türkiye’de 7 temmuz dan sonra satılacak sıfır otomobillerde çok sayıda güvenlik özelliğinin bulunması zorunlu hale gelecek.
Buna göre, Avrupa Birliği'nin 'Genel Güvenlik Yönetmeliği' kapsamında GSR (Ce Se Re) tescili olmayan sıfır araçların 7 Temmuz'dan itibaren satışına izin verilmeyecek. Peki bu güvenlik özellikleri neler olacak?
Öte yandan, zorunlu olacak sistemler arasında; gece görüşü-arka park mesafe sensörü, alkol kilidi, sürücünün yorgunluğunu tespit eden sistem ile acil durumlarda frenleme asistanı bulunacak.
Peki bunların zorunlu olması sıfır ataç fiyatlarına yük bindirecek mi?
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