7 Temmuz’dan itibaren araçlarda hangi donanımlar zorunlu olacak?



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yeni hazırladığı mevzuatta trafik kazalarında yaşanan can kaybı ve yaralanmaların önüne geçmek için düğmeye bastı.



Artık Türkiye’de 7 temmuz dan sonra satılacak sıfır otomobillerde çok sayıda güvenlik özelliğinin bulunması zorunlu hale gelecek.



Buna göre, Avrupa Birliği'nin 'Genel Güvenlik Yönetmeliği' kapsamında GSR (Ce Se Re) tescili olmayan sıfır araçların 7 Temmuz'dan itibaren satışına izin verilmeyecek. Peki bu güvenlik özellikleri neler olacak?



Öte yandan, zorunlu olacak sistemler arasında; gece görüşü-arka park mesafe sensörü, alkol kilidi, sürücünün yorgunluğunu tespit eden sistem ile acil durumlarda frenleme asistanı bulunacak.

Peki bunların zorunlu olması sıfır ataç fiyatlarına yük bindirecek mi?



