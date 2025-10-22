7 yaşındaki Kuzey'in çenesi okul bahçesinde koptu! Özel kolejden 'pes' dedirten savunma

Çanakkale'nin Biga ilçesinde 3 Kasım 2023 tarihinde özel bir kolejde yaşanan feci bir kaza, 7 yaşındaki Kuzey Yiğit Kılıç'ın hayatını kararttı. Okul bahçesinde oynarken dik duran çit demirlerine tırmanan küçük çocuk, ayağının kayması sonucu korkunç bir şekilde yaralandı.

Demirin çocuğun çenesine saplanması neticesi, dudağından çenesine kadar olan dokunun koptuğu bildirildi. Kaza sonrası 6 ameliyat geçiren çocuğun ailesi, olayın okulun ağır ihmali nedeniyle yaşandığını öne sürerek hukuk mücadelesi başlattı.

6 AMELİYAT GEÇİRDİ, YÜZÜNDE 25 SANTİMETRELİK DİKİŞ İZİ VAR

Feci olayın yaşandığı 3 Kasım 2023 günü saat 16.30 sularında, okul yönetimi tarafından aranan anne Melek Şen ve baba Sinan Kılıç'a, çocuklarının "küçük bir kaza geçirdiği" ve hastaneye kaldırıldığı bilgisi verildi.

Hastaneye gittiklerinde ise oğullarının yüzünün kısmen koptuğunu gören aile büyük bir şok yaşadı. Olayın üzerinden geçen iki yılda, şu anda 9 yaşında olan Kuzey Yiğit, toplam 6 ağır ameliyat geçirdi.

Vücudunda 50, sadece yüzünde ise 25 santimetrelik dikiş izi bulunan çocuğun; konuşma, yemek yeme ve ağzını kapatma gibi temel işlevlerde ciddi zorluklar yaşadığı belirtildi.

KOLEJ "SADECE İSİM HAKKI VERDİK" DEDİ

Dava sürecinde Bahçeşehir Okulları yönetimi, Biga'daki koleje yalnızca franchising yoluyla "isim hakkı" verdiklerini savunarak sorumluluk kabul etmedi. Yönetim, denetim ve güvenlik önlemleriyle ilgilenmediklerini belirtti. Soruşturma kapsamında hazırlatılan ilk bilirkişi raporunda, okul çitlerinin mevzuata uygun olduğu ve okul yönetiminin sorumlu olmadığı yönünde görüş bildirildi.

Ancak aile avukatları, bu rapora itiraz ederek dosyaya sunulan fotoğrafların olay günü çekilenlere ait olmadığını, kaza sonrası "sonradan düzenlenmiş" çitlerin fotoğraflarının dosyaya konulduğunu tespit etti. Bu itiraz üzerine hazırlanan ikinci bilirkişi raporunda ise tam tersi bir karar çıktı ve olay günü okul çitlerinde güvenlik önlemi alınmadığı açıkça belirtildi.

İLK DURUŞMA GÖRÜLDÜ

İhmal davasının ilk duruşması Biga Adliyesi 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün (22 Ekim 2025) saat 10.00'da görüldü. Duruşmaya Kuzey Yiğit Kılıç'ın ailesi ve avukatları katıldı.

Anne Melek Şen ve baba Sinan Kılıç, kolluk kuvvetlerine verdikleri ifadeleri mahkemede de tekrarlayarak, olayın tam olarak aydınlatılması için İstanbul Teknik Üniversitesi'nden (İTÜ) yeni bir bilirkişi raporu talep etti.

Mahkeme, ailenin dosyaya katılma talebini kabul ederken, bilirkişilere İTÜ'den rapor hazırlamaları için 45 gün süre verdi. Duruşmaya katılmayan sanıkların bir sonraki celseye "zorla getirilmesine" karar verilirken, duruşma 25 Şubat 2026 tarihine ertelendi.

Duruşma sonrası adliye önünde açıklama yapan baba Sinan Kılıç, yaşadıkları acıyı dile getirdi. Baba Kılıç, "Oğlum 7'nci ameliyatına giriyor. Sağlıklı bir yüzü yok, konuşamıyor, yemek yiyemiyor, ağzı kapanmıyor. Alt dudağı bulunmamakta. Suçluların cezalarını çekmesini istiyorum" dedi.