7 Yıldır FETÖ Üyeliğinden Aranan Eski Emniyet Amiri Tutuklandı

Ankara'da, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle 7 yıldır aranan eski emniyet amiri Ergin Doğru tutuklandı.

7 Yıldır FETÖ Üyeliğinden Aranan Eski Emniyet Amiri Tutuklandı
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2016'dan bu yana firari olan meslekten ihraç edilen emniyet amiri Ergin Doğru, düzenlenen operasyonla Keçiören ilçesinde yakalandı.

Operasyonel şubelerde kritik görevler yaptığı ve FETÖ tarafından "örgüte sadık" olarak kodlanan Doğru'nun, kripto haberleşme programı Bylock'u kullandığı, Bank Asya'da da hesaplarının olduğu belirlendi.

Yakalanmamak için fiziki görünüşünde değişiklik yaptığı tespit edilen Doğru'nun, telefon taşımadığı ve sürekli adres değiştirdiği anlaşıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Doğru, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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