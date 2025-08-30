70 yaşındaki kiracılarını sopayla dövmüşlerdi... Ev sahibi öğretmen ve eşi tutuklandı

Adana’nın Kozan ilçesinde ev sahibi ile kiracı arasında çıkan tartışma faciaya dönüştü. İddiaya göre, 500 TL’lik şofben masrafı nedeniyle başlayan kavga, 70 yaşındaki kiracının hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Olayın ardından kaçan öğretmen ve eşi, yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, Kozan’a bağlı Kuytucak Mahallesi Savruk Yaylası’nda meydana geldi. İddiaya göre ev sahibi Yener R. (42), 4 yıldır kiracısı olan Hüseyin Başak’tan (70) şofben arızası için 500 TL talep etti. Başak ise şofbeni kullanmadığını söyleyerek ödeme yapmak istemedi.

Bu anlaşmazlık, ertesi gün köy meydanında yeniden alevlendi. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

SOPA VE DEMİR LEVYE İLE SALDIRDILAR

Ev sahibi Yener R. ve eşi Nurhan R. (38), 3 çocuk babası Hüseyin Başak’ı sopa ve demir levye ile darbetti. Ağır şekilde yaralanan yaşlı adam evine döndükten kısa süre sonra fenalaştı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Hüseyin Başak’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcı ve jandarma tarafından yapılan incelemede, Başak’ın vücudunda darp izleri tespit edildi.

ÇİFT KAÇTI, KISA SÜREDE YAKALANDI

Daha önce bir meslek lisesinde müdür yardımcılığı yaptığı öğrenilen Yener R.’nin öğretmenliğe devam ettiği, olayın ardından eşi ve çocuklarıyla birlikte kaçtığı belirlendi.

Ancak jandarma ekipleri, kısa sürede yaptıkları çalışma sonucunda çifti yakalayarak gözaltına aldı. Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edilen Yener ve Nurhan R., çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Otopsi işlemleri tamamlanan Hüseyin Başak’ın cenazesi, yakınlarının gözyaşları arasında Adana’da toprağa verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

