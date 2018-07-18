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700 işçi zehirlendi

İzmir Aliağa ilçesindeki star rafinesinde görev yapan 700 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu. İşçilerin akşam saatlerinde düğün çorbası, sulu köfte, pilav ve tatlı yediği belirtildi. İşçiler tedavi altına alındı.

700 işçi zehirlendi

İzmir Aliağa’da 700 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırıldı.

Star Rafinerisinde çalışan işçiler dün akşam yemeğinde düğün çorbası, sulu köfte, pilav ve tatlı yedi. Ardından işçiler, karın ağrısı, baş dönmesi ve ateş şikayetiyle doktora başvurdu.

İşçilere ilk müdahale fabrikadaki doktor tarafından yapıldı.

İlk belirlemelere göre 700 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle Aliağa, Menemen ve Çiğli ilçelerindeki hastanelerde tedavi altına alındı.

İzmir Sağlık Müdürü Bediha Salnur, işçilerin tedavilerinin sürdüğünü, olayı yakından takip ettiklerini bildirdi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #gıda zehirlenmesi #aliağa #izmir
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