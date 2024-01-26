71 yaşında ekmeğinin peşinde

Kahramanmaraş’ta 71 yaşındaki Selahattin Yıldız, 50 yıldır bal kabağı satarak geçimini sağlıyor.Onikişubat ilçesi Necip Fazıl Kısakürek Kültür pazarında Pazartesi ve Cumartesi günleri bal kabağı satarak geçimini sağlıyor

71 yaşında ekmeğinin peşinde
Son Güncelleme:

Kahramanmaraş’ta 71 yaşındaki Selahattin Yıldız, 50 yıldır bal kabağı satarak geçimini sağlıyor.
Onikişubat ilçesi Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi yanındaki sosyete pazarında Pazartesi ve Cumartesi günleri bal kabağı satarak geçimini sağlayan Selahattin Yıldız (71), "Kendine özgü aromasıyla rağbet gören bal kabağını 50 yıldır tezgahlarda satarak ekmek paramı kazanıyorum" dedi.
Yıldız, "50 yıldır pazarcılık yapıyorum. Burada sattığım kabakları kesiyorum, soyuyorum, paketliyorum ve müşterilere sunuyorum. Fiyatları ise paketlenmiş 30 TL, kabuklu veya tüm alırsa 25 TL kilosu. Buraya haftada iki gün geliyorum ve burada satışımı yapıyorum. Kabağın tatlısı yapıldığında ise çok faydası vardır. Küçük çocukların gelişiminde katkısı vardır. Sağlık açısından faydaları oldukça fazla. Yemelerini tavsiye ediyorum. Ben ise burada satış yaparak ekmeğimin peşindeyim" diye konuştu.

Çok Okunanlar
9 ili 7.5 büyüklüğünde deprem için uyardı!
9 ili 7.5 büyüklüğünde deprem için uyardı!
Gece yarısı korkutan deprem! AFAD duyurdu...
Gece yarısı korkutan deprem! AFAD duyurdu...
Meteoroloji uyardı: Lapa lapa kar yağacak!
Meteoroloji uyardı: Lapa lapa kar yağacak!
26 Ocak 2023 Resmi Gazete Kararları
26 Ocak 2023 Resmi Gazete Kararları
Depremin faturası: 17,6 milyar dolar...
Depremin faturası: 17,6 milyar dolar...
Öne Çıkanlar TÜRK UZAY AJANSI DÜNYA İÇİN BİR İLK BAŞARDI: ALGALSPACE DENEYİ | Ulusal Haber TÜRK UZAY AJANSI DÜNYA İÇİN BİR İLK BAŞARDI: ALGALSPACE DENEYİ | Ulusal Haber O şehirde ev 4 liraya satılıyor! İnanılmaz ama gerçek... O şehirde ev 4 liraya satılıyor! İnanılmaz ama gerçek...