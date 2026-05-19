73 yaşındaki kadının yanmış cesedi bulunmuştu! Şüpheliden kan donduran itiraf

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Torbalı ilçesi Yedi Eylül Mahallesi 5508 Sokak üzerinde, Fetret Çayı yakınlarındaki bir şantiye alanında meydana geldi. Boş arazide bir kişinin yandığı yönündeki ihbar üzerine bölgeye Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Adrese ulaşan polis ekipleri, alevler içindeki cesedin 73 yaşındaki Emine Dönmez’e ait olduğunu tespit etti. Olay yerine intikal eden ekipler, yanan cesedin hemen yanı başında bekleyen 46 yaşındaki şüpheli Dilek D.’yi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

CİNAYETİ REDDETTİ, ÇELİŞKİLİ İFADELER VERDİ

Dün akşam saatlerinde gözaltına alınan ve cinayetin baş şüphelisi olarak sorgulanan Dilek D., emniyetteki ilk ifadesinde cinayet suçlamalarını kabul etmedi. Çelişkili ifadeler veren şüpheli, yaşlı kadına yardım etmek isterken kazara ölümüne sebep olduğunu savundu. Şüpheli Dilek D., olayı şu sözlerle anlattı: "Emine Dönmez, annemin eski komşusu olur. Kendisiyle bir süre beraber gezdik. Otomobilde seyir halindeyken bir anda rahatsızlandı ve şiddetle öksürmeye başladı. Ben de ona yardımcı olmak amacıyla sırtına vurdum. Sırtına vurunca ani hamleyle başını çarptı ve orada yaşamını yitirdi. O an çok büyük bir korku ve panik yaşadım. Ne yapacağımı bilemediğim için cesedini yakmaya karar verdim"

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE BELİRLENECEK

Olay yerindeki incelemelerin ardından Emine Dönmez’in cenazesi, kesin ölüm sebebinin netleşmesi için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Emniyette işlemleri ve sorgusu süren şüpheli Dilek D. hakkındaki çok yönlü soruşturma ise titizlikle devam ediyor.