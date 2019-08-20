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748 yıllık Gök Medresesi, müzeye dönüştürülecek

Sivas'ta, adını üzerindeki gök mavisi çinilerden alan 748 yıllık Gök Medresesi, müzeye dönüştürülecek. Medrese ziyaretçilerinden büyük ilgi gördü.

748 yıllık Gök Medresesi, müzeye dönüştürülecek

Selçuklu Veziri Sahip Ata Fahreddin Ali tarafından 1271'de yaptırılan Gök Medrese, restorasyon sonrası görüntüsüyle hayranlık uyandırıyor.

Gök Medrese, Selçuklu mimarisinin en seçkin eserleri arasında yer alıyor. İncelemelerde bulunan Sivas İl Valisi Salih Ayhan, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Medrese, "Vakıflar Müzesi" şeklinde dönüştürülecek.

Gök Medrese'nin restorasyonuna 1997 yılında başlanmış ve kapsamlı restorasyon süreci, ocak ayında sona ermişti.


ulusal.com.tr

Etiketler; #Sivas
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