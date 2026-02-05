76 yaşındaki kayıp adamdan acı haber geldi: "Önce vurdum, sonra benzin döküp yaktım!"
Çorum'da dere yatağında parçalanmış halde bulunan Ali Osman Kaya cinayetinde gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edilirken, baş şüphelinin kan donduran itirafı olayın detaylarını ortaya çıkardı.
Çorum'da kendisinden 6 gündür haber alınamayan ve arama çalışmaları sonucunda cansız bedeni bir dere yatağında parçalanmış halde bulunan 76 yaşındaki Ali Osman Kaya cinayeti aydınlatıldı.
Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü titiz soruşturma neticesinde, olayın faillerine ulaşıldı.
Polis ekipleri, cinayetle bağlantılı oldukları iddiasıyla yaşlı adamın komşusu A.F.K., A.F.K.'nin ağabeyi A.K., babası Y.K. ve akrabaları H.A.'yı operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
Emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf eden komşu A.F.K., olayın detaylarını anlattı. A.F.K., Ali Osman Kaya ile küfürleşme nedeniyle tartıştıklarını, daha sonra birlikte gittikleri bağ evinde yaşlı adamı tüfekle ateş ederek öldürdüğünü söyledi.
Zanlının ifadesinde, öldürdüğü Kaya'nın cesedini benzin dökerek yaktığını, ardından parçalara ayırarak dereye attığını itiraf ettiği öğrenildi.