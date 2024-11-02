77 ilde zehir tacirlerine opersayon

Zehir tacirleriyle mücadele devam ediyor. Uyuşturucuyla mücadele kararlılıkla sürüyor.



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 77 ilde "Narkoçelik-45" operasyonları düzenlendiğini duyurdu.



Son 3 hafta içinde yapılan operasyonlara, 6 bin 497 ekip, 16 bin 168 personel, 30 hava aracı ve 63 narkotik dedektör köpeği katıldı.



Operasyonlarda, 4 ton 31 kilogram uyuşturucu madde ve 2 milyon 244 bin 148 uyuşturucu hap ele geçirildi. 2 bin 587 şüpheli zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.

