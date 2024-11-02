77 ilde zehir tacirlerine opersayon

Zehir tacirlerine, sokak satıcılarına ve uyuşturucuya yönelik son 3 hafta içinde düzenlenen "Narkoçelik-45 operasyonlarında, 2 bin 587 şüpheli yakalandı. 77 ilde yapılan operasyonlarda tonlarca uyuşturucu madde ele geçirildi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
77 ilde zehir tacirlerine opersayon
Yayınlanma:

Zehir tacirleriyle mücadele devam ediyor. Uyuşturucuyla mücadele kararlılıkla sürüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 77 ilde "Narkoçelik-45" operasyonları düzenlendiğini duyurdu.

Son 3 hafta içinde yapılan operasyonlara, 6 bin 497 ekip, 16 bin 168 personel, 30 hava aracı ve 63 narkotik dedektör köpeği katıldı.

Operasyonlarda, 4 ton 31 kilogram uyuşturucu madde ve 2 milyon 244 bin 148 uyuşturucu hap ele geçirildi. 2 bin 587 şüpheli zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.

Yenidoğan Çetesi'nin savcısı görevden alındı mı? Bakanlık o iddialara yanıt verdiYenidoğan Çetesi'nin savcısı görevden alındı mı? Bakanlık o iddialara yanıt verdiGündem

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

uyuşturucu operasyon
Günün Manşetleri
77 ilde zehir tacirlerine opersayon
PKK elebaşı Abdullah Öcalan’a görüş yasağı
50'si çocuk 84 kişi hayatını kaybetti
"Türkiye'nin İsrail ile ticarete yönelik olarak gümrük sistemi tamamen kapalı"
Bakan Tunç’tan Yenidoğan Çetesi soruşturmasıyla ilgili iddialara yanıt
Aile hekimlerinden iş bırakma kararı
İsrail'in Lübnan saldırılarında can kaybı artıyor
Bir kişi intihar girişiminde bulundu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı ile görüştü
Hizbullah'tan İsrail'e ağır darbe
Çok Okunanlar
Sokak röportajında ​​PKK propagandası yapan Ali Çeven tutuklandı Sokak röportajında ​​PKK propagandası yapan Ali Çeven tutuklandı
Şirin Elmas Hanilçi'den acı haber geldi: Şüpheli, minik kızı nasıl öldürdüğünü itiraf etti Şirin Elmas Hanilçi'den acı haber geldi: Şüpheli, minik kızı nasıl öldürdüğünü itiraf etti
STK'lardan acil çağrı: BMGK Kararı Gazze'de uygulansın, yardım koridoru açılsın STK'lardan acil çağrı: BMGK Kararı Gazze'de uygulansın, yardım koridoru açılsın
Kredi kartı kullananlar dikkat! Süre doluyor Kredi kartı kullananlar dikkat! Süre doluyor
İlkokulda cinsel içerikli şarkı çalındı İlkokulda cinsel içerikli şarkı çalındı