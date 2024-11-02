77 ilde zehir tacirlerine opersayon
Zehir tacirlerine, sokak satıcılarına ve uyuşturucuya yönelik son 3 hafta içinde düzenlenen "Narkoçelik-45 operasyonlarında, 2 bin 587 şüpheli yakalandı. 77 ilde yapılan operasyonlarda tonlarca uyuşturucu madde ele geçirildi.
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Zehir tacirleriyle mücadele devam ediyor. Uyuşturucuyla mücadele kararlılıkla sürüyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 77 ilde "Narkoçelik-45" operasyonları düzenlendiğini duyurdu.
Son 3 hafta içinde yapılan operasyonlara, 6 bin 497 ekip, 16 bin 168 personel, 30 hava aracı ve 63 narkotik dedektör köpeği katıldı.
Operasyonlarda, 4 ton 31 kilogram uyuşturucu madde ve 2 milyon 244 bin 148 uyuşturucu hap ele geçirildi. 2 bin 587 şüpheli zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi