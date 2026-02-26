78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangını davasında dosya istinafa taşındı

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ve kamuoyu tarafından yakından takip edilen Grand Kartal Otel yangını davasında yeni bir adli aşamaya geçildi. Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği faciayla ilgili hazırlanan 100'ü aşkın klasörlük dava dosyası, istinaf incelemesi yapılmak üzere Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesine sevk edildi.

İSTİNAF KARARININ ARDINDAN SÜREÇ YARGITAY'A UZANACAK

Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, istinaf mahkemesi sıfatıyla yapacağı incelemenin ardından davaya ilişkin kararını verecek.

Yargılama aşamalarına dair elde edilen bilgilere göre, istinaf sürecinin tamamlanmasıyla birlikte dava dosyası nihai karar mercii olan Yargıtay'a gönderilecek.