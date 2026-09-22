78 yaşındaki eşini satırla öldürdü! Sabaha kadar başında bekleyip oğlunu aradı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 78 yaşındaki M.Ü., aynı evi paylaştığı eşi 78 yaşındaki Fadime Ünlü'yü satırla öldürdü. Sabaha kadar eşinin cansız bedeninin başında bekleyen yaşlı adam, oğlunu arayarak durumu itiraf etti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
78 yaşındaki eşini satırla öldürdü! Sabaha kadar başında bekleyip oğlunu aradı
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Olay, Kapaklı Cumhuriyet Mahallesi Erbay Caddesi üzerindeki bir apartman dairesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, aynı evde yaşayan M.Ü. (78) ile eşi Fadime Ünlü (78) arasında gece saatlerinde nedeni henüz belirlenemeyen bir tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte M.Ü., eşine satırla saldırdı. Karnından ağır yaralanan yaşlı kadın, olay yerinde hayatını kaybetti.

SABAHA KADAR CESEDİN BAŞINDA BEKLEDİ

İddiaya göre M.Ü., eşini öldürdükten sonra sabaha kadar cansız bedeninin başından ayrılmadı. Sabah saatlerinde oğlunu telefonla arayan yaşlı adam, "Annenizi öldürdüm. Eve gelin, beni polise teslim edin. Annenizi de defnedin" dedi.

Babalarından bu sözleri duyan yakınları hemen eve geldi ve durumu polis ile sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese giden sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Fadime Ünlü'nün hayatını kaybettiğini tespit etti.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yürüttüğü incelemenin ardından Ünlü'nün cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla önce Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne, oradan da Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Yapılan işlemlerin tamamlanmasının ardından Fadime Ünlü toprağa verildi.

BASTONLA ADLİYEYE GETİRİLDİ

6 çocuk ve 24 torun sahibi olan M.Ü., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından polis eşliğinde Çerkezköy Adliyesi'ne sevk edildi. Bastonu yardımıyla yürüyerek adliyeye getirilen yaşlı adam, gazetecilerin "Eşinizi neden öldürdünüz?" sorusuna herhangi bir yanıt vermedi.

Adliyedeki işlemleri dün akşam tamamlanan M.Ü., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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