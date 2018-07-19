Düzce’nin Gökyaka İlçesinde yaşları 55 ile 68 arasında değişen 8 çift, yıllar sonra düğün yaptı. Vaktinde kaçarak evlenen çiftler için mahalle muhtarı düğün organizasyonu düzenledi. Düğün heyecanı yaşayanm çiftler çocukları ve torunları ile gecenin geç saatlerine kadar horon teptiler.

Kimi 32, kimi 40, kimisi de 45 yıldır evli. Üstelik hepsi de torun sahibi. Yıllar sonra çoluk çocuk, torun torba, hısım akraba hep birlikte eğlendiler.Düzce’nin Gölyaka ilçesinde yaşları 55 ile 68 arasında değişen 8 çift, yıllar sonra düğün muradına erdi.Zamanında kaçarak evlendikleri için düğün yapamamışlardı. İçlerindeki ukdeye Kuyudüzü Mahallesi Muhtarı Halil Düzen son verdi.Önce karşı çıktılar ama ikna oldular. Düğünde gelinler, gelinlik yerine geleneksel giyimi tercih etti. Damatlar ise takım elbiseden vazgeçmedi.Düğün pastaları kesildi, gönüllerince eğlediler. Düğün horonlar ve oyun havaları ile gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü.