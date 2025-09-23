8. dönem toplu sözleşmesi diş hekimlerini vurdu: Teşvik ödemesi hakkı kaldırıldı

Memurun önceki toplu sözleşmesinde bulunan ancak 8. Dönem Toplu Sözleşmesine girmeyen madde diş hekimlerinde mağduriyet yarattı.

Memurun önceki toplu sözleşmesinde bulunan ancak 8. Dönem Toplu Sözleşmesine girmeyen madde diş hekimlerinde mağduriyet yarattı. Buna göre Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri ve diş hastaneleri dışında kalan sağlık tesislerinde çalışan ve performans puanı hastane ortalamasının altında kalan diş hekimlerine hastane ortalamasından teşvik ek ödemesi yapılamayacak. Diş Hekimleri Sendikası Genel Başkanı Banu Yıldırım yaşanan mağduriyeti ve taleplerini Ulusal Kanal’a anlattı.

Diş hekimlerinde toplu iş sözleşmesi mağduriyeti yaşanıyor. Önceki toplu sözleşmede bulunan madde 8. dönem toplu sözleşmesinde yer almadı. Buna göre çalıştığı hastane nedeniyle diş hekimi döner sermaye ek ödemesi alamayacak.

Zor şartlarda çalışan diş hekimlerinin performans üretme imkanı da olmaması mağduriyete sebep oluyor.

Diş Hekimleri Sendikası Genel Başkanı Banu Yıldırım Ulusal Kanal’a yaptığı açıklamada çözüm önerisini anlattı.

''Buradaki çözüm yolu ek ödeme yönetmeliğine ilave bir madde eklenmesi veya ek ödeme yönetmeliğindeki tıp hekimlerine tanınan ortalamadan alma hakkının diş hekimlerine de sağlanması ve hak huk sayısının da artırılması.''

Diş Hekimleri Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Dağhan Erbaz da diş hekiminin kuruma kazandırdığı tahakkuka dikkat çekti.

 “Ve burada da herhangi bir döngüsel değişime, herhangi bir veriye dayanmadan kâr oranları belirleniyor. Çünkü diş hekimliği, tahakkuk mantığıyla düşünülürse devlete en çok tahakkuk kazandıran meslekler arasındadır. Ama ne yazık ki bu kazandırdığı tahakkuku geri dönüş olarak en az alan grup diş hekimleri oluyor.”

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

diş hekimi toplu sözleşme
