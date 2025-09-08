8 Eylül hava durumu: Birçok il için sağanak ve gök gürültüsü uyarısı

Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde sağanak yağışlar etkisini sürdürüyor. Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde aralıklarla görülecek yağışların, özellikle İstanbul çevresi ile Doğu Karadeniz’in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli ve gök gürültülü olacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan, İç Ege ve Akdeniz bölgelerinde hava daha sakin olacak. Parçalı bulutlu ve zaman zaman güneşli gökyüzü etkili olurken, sıcaklık değerlerinde belirgin bir değişiklik beklenmiyor.