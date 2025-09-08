8 Eylül hava durumu: Birçok il için sağanak ve gök gürültüsü uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 8 Eylül Pazartesi gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Bugün ülke genelinde parçalı bulutlu hava hakim olurken, birçok il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde sağanak yağışlar etkisini sürdürüyor. Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde aralıklarla görülecek yağışların, özellikle İstanbul çevresi ile Doğu Karadeniz’in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli ve gök gürültülü olacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan, İç Ege ve Akdeniz bölgelerinde hava daha sakin olacak. Parçalı bulutlu ve zaman zaman güneşli gökyüzü etkili olurken, sıcaklık değerlerinde belirgin bir değişiklik beklenmiyor.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

Marmara 🌤️

Parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusu ile Kırklareli kıyılarında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Rüzgar, bölgenin güneyinde kuzey yönlerden kuvvetli esecek.

BURSA: 26°C, sağanak ve gök gürültülü sağanak ⛈️
ÇANAKKALE: 28°C, parçalı bulutlu ⛅

EDİRNE: 31°C, parçalı bulutlu ⛅
İSTANBUL: 27°C, doğusu ve kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak 🌧️⛈️

Ege 🌦️
Parçalı zamanla çok bulutlu. Kuzey Ege’nin iç kesimleri ile Denizli’nin doğusunda yağış bekleniyor. Afyonkarahisar çevresinde kuvvetli sağanak tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR: 25°C, yerel kuvvetli sağanak ⛈️
DENİZLİ: 31°C, doğusu sağanak yağışlı 🌧️

İZMİR: 32°C, parçalı bulutlu ⛅
MUĞLA: 32°C, parçalı bulutlu ⛅

Akdeniz 🌤️⛈️
Parçalı zamanla çok bulutlu. Öğleden sonra Göller Yöresi, Antalya’nın iç kesimleri, Hatay kıyıları, Kahramanmaraş’ın batısı, Adana’nın kuzey ve doğusu ile Osmaniye çevrelerinde sağanak bekleniyor.

ADANA: 33°C, kuzey ve doğusu sağanak yağışlı 🌧️⛈️
ANTALYA: 30°C, iç kesimlerde sağanak 🌦️

BURDUR: 30°C, öğleden sonra sağanak 🌧️
HATAY: 30°C, kıyı kesimleri sağanak yağışlı 🌧️

İç Anadolu 🌩️
Parçalı zamanla çok bulutlu. Bölge genelinde (Karaman hariç) sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Ankara’nın güneyi ve Çankırı çevrelerinde kuvvetli yağış öngörülüyor.

ANKARA: 25°C, güney ilçelerinde kuvvetli sağanak ⛈️
ESKİŞEHİR: 25°C, sağanak yağışlı 🌧️

KONYA: 27°C, sağanak yağışlı 🌦️
NEVŞEHİR: 26°C, sağanak yağışlı 🌧️

Batı Karadeniz 🌧️
Parçalı zamanla çok bulutlu. Bölge genelinde (Zonguldak ve Bartın hariç) sağanak yağış var. Kastamonu ve Karabük’te kuvvetli yağış bekleniyor.

BOLU: 23°C, sağanak yağışlı 🌧️
DÜZCE: 25°C, sağanak yağışlı 🌧️

SİNOP: 30°C, sağanak yağışlı 🌦️
ZONGULDAK: 24°C, parçalı bulutlu ⛅

Orta ve Doğu Karadeniz ⛈️
Parçalı zamanla çok bulutlu. Bölge genelinde (Samsun ve Amasya hariç) aralıklı sağanak bekleniyor. Doğu Karadeniz kıyılarında yağışların kuvvetli olması tahmin ediliyor.

AMASYA: 27°C, parçalı bulutlu ⛅
ARTVİN: 25°C, yer yer kuvvetli sağanak ⛈️

SAMSUN: 29°C, parçalı bulutlu 🌤️
TRABZON: 26°C, kıyılarda kuvvetli sağanak 🌧️⛈️

Doğu Anadolu 🌤️
Az bulutlu ve açık. Zamanla bölgenin kuzeydoğusu parçalı bulutlu. Öğleden sonra Ardahan çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor.

ERZURUM: 27°C, parçalı bulutlu ⛅
KARS: 29°C, parçalı bulutlu ⛅

MALATYA: 33°C, az bulutlu 🌞
VAN: 28°C, az bulutlu 🌞

