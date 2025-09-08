8 Eylül yol durumu: Hangi yollar kapalı, hangi yollarda çalışma var?

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), 8 Eylül 2025 tarihli yol durumu raporunu yayımladı. İşte ayrıntılar…

TEM Otoyolu (Kandıra Kavşağı–İzmit Doğu Kavşağı kesimi 0-7. km)

Üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle her gün 22.00-06.00 saatleri arasında Ankara–İstanbul yönü trafiğe kapatılacak. Ulaşım İzmit Doğu Kavşağı’ndan D-100 yoluna yönlendirilecek. Bu kapsamda

D-100 yolundan TEM İzmit Doğu ve TEM Kandıra gişelerine girişler ile Kuzey Marmara Otoyolu TEM İzmit Kavşağı’ndan İstanbul istikametine girişler kapalı olacak.

İzmir–Çandarlı Otoyolu (Sasalı Kavşağı–Mavişehir Kavşağı)

8-25 Eylül 2025 tarihleri arasında üstyapı yenileme çalışmaları yapılacak. Bu süreçte İzmir istikametinde sol ve orta şerit kapalı olacak, ulaşım diğer şeritlerden sağlanacak.

Polatlı–Ankara yolu (44-45. km)

Köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle şerit daraltması yapıldı. Ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Silifke–Mersin yolu (49-50. km)

Çeşmeli–Erdemli–Silifke–Taşucu Otoyolu yapım işi kapsamında devam eden yol çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kırşehir–Kırıkkale yolu (69-72. km)

Yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Artvin–Erzurum yolu (0-37. km, 20 tünel)

Elektrik ve elektronik sistemleri bakım-onarım çalışmaları nedeniyle 8-12 Eylül 2025 tarihleri arasında, 08.00-17.30 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.

Bursa–Balıkesir yolu (34-37. km)

Yol yapım çalışmaları nedeniyle Balıkesir–Susurluk istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Acıpayam–Çavdır–Söğüt yolu (8-23. km)

Sathi kaplama çalışmaları yapılıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

Malatya–Kale yolu (60-61. km)

Üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Zara–İmranlı–Kızıldağ yolu (35-41. km)

Sathi kaplama çalışmaları sürüyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.