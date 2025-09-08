8 Eylül yol durumu: Hangi yollar kapalı, hangi yollarda çalışma var?
Hangi yollarda çalışma olacağı, hangi yolların tek şeride düşeceği, hangi güzergâhlarda ulaşım kontrollü sağlanacağı ve hangi yolların tamamen kapalı olacağı belli oldu.
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), 8 Eylül 2025 tarihli yol durumu raporunu yayımladı. İşte ayrıntılar…
TEM Otoyolu (Kandıra Kavşağı–İzmit Doğu Kavşağı kesimi 0-7. km)
Üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle her gün 22.00-06.00 saatleri arasında Ankara–İstanbul yönü trafiğe kapatılacak. Ulaşım İzmit Doğu Kavşağı’ndan D-100 yoluna yönlendirilecek. Bu kapsamda
D-100 yolundan TEM İzmit Doğu ve TEM Kandıra gişelerine girişler ile Kuzey Marmara Otoyolu TEM İzmit Kavşağı’ndan İstanbul istikametine girişler kapalı olacak.
İzmir–Çandarlı Otoyolu (Sasalı Kavşağı–Mavişehir Kavşağı)
8-25 Eylül 2025 tarihleri arasında üstyapı yenileme çalışmaları yapılacak. Bu süreçte İzmir istikametinde sol ve orta şerit kapalı olacak, ulaşım diğer şeritlerden sağlanacak.
Polatlı–Ankara yolu (44-45. km)
Köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle şerit daraltması yapıldı. Ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
Silifke–Mersin yolu (49-50. km)
Çeşmeli–Erdemli–Silifke–Taşucu Otoyolu yapım işi kapsamında devam eden yol çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kırşehir–Kırıkkale yolu (69-72. km)
Yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
Artvin–Erzurum yolu (0-37. km, 20 tünel)
Elektrik ve elektronik sistemleri bakım-onarım çalışmaları nedeniyle 8-12 Eylül 2025 tarihleri arasında, 08.00-17.30 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.
Bursa–Balıkesir yolu (34-37. km)
Yol yapım çalışmaları nedeniyle Balıkesir–Susurluk istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.
Acıpayam–Çavdır–Söğüt yolu (8-23. km)
Sathi kaplama çalışmaları yapılıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.
Malatya–Kale yolu (60-61. km)
Üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Zara–İmranlı–Kızıldağ yolu (35-41. km)
Sathi kaplama çalışmaları sürüyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.