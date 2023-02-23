8 il için kritik uyarı geldi

Gerek merkezde gerekse kırsalda çalışmalarımızı başlattık. İnşallah yakın zamanda bu analizleri, bu tespitleri yapıp vatandaşımızın da nasıl hareket edeceği konusunda bir yönlendirme ve bilgilendirmemiz olacaktır. Bundan sonrası için riskli olan binaların yıkılması ve bununla ilgili yapılacak çalışmalar, özellikle bakanlığımızın nasıl bir destek vereceği ve bu konuda nasıl bir yönlendirme yapacağıyla ilgili çok önemli çalışmalar başlatacağız. Deprem öncesi ve deprem sonrası bir eylem planlama hazırlığımız var. Özellikle bu konuda ilgili kurumlarla yeni yol haritası belirleyeceğiz. Arama kurtarma ekiplerinin sahada çok daha donanımlı hale gelmesi ve sayı olarak artışın gösterilmesi, bununla birlikte deprem anı ve sonrasında, hem sevk hem koordinasyonun yapılması hem de özellikle barınmayla ve konteyner kentlerin kurulmasıyla ilgili geniş çaplı çalışma başlattık. Vatandaşlarımız bu konuda belediyemize ve ilgili kurumlara güvensinler. İnşallah en iyi yardımlaşma ve dayanışma örneğini de burada sergileyeceğiz. Olası bir depreme çok daha hazırlıklı olarak, öncesi ve sonrasına hazır Bingöl'ü inşallah tam hazır hale getireceğiz" diye konuştu.