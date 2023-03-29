8 ilde eğitime kar engeli
Nevşehir, Gümüşhane, Bayburt, Muş ve Yozgat'ta kar yağışı nedeniyle kent genelinde eğitime perşembe günü ara verildi. Ordu, Sivas ve Samsun'un da bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle okullar bir gün süreyle tatil edildi.
Nevşehir, Gümüşhane, Bayburt, Muş ve Yozgat'ta kar yağışı nedeniyle kent genelinde eğitime perşembe günü ara verildi. Ordu, Sivas ve Samsun'un da bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle okullar bir gün süreyle tatil edildi. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacakları bildirildi.
Türkiye genelinde birçok ilde kar yağışı etkili oluyor. Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok ilde okullar tatil edildi. İşte kar nedeniyle okulların tatil edildiği illler...
NEVŞEHİR'DE EĞİTİME KAR ARASI
Nevşehir'de, kar yağışı nedeniyle eğitime perşembe günü ara verildiği duyuruldu.
Nevşehir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, il genelinde öğle saatlerinden bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle, 30 Mart Perşembe günü eğitime bir gün ara verildi.
Kamuda görevli engelli ve hamilelerin de bir gün idari izinli sayılacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: