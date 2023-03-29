8 ilde eğitime kar engeli

Nevşehir, Gümüşhane, Bayburt, Muş ve Yozgat'ta kar yağışı nedeniyle kent genelinde eğitime perşembe günü ara verildi. Ordu, Sivas ve Samsun'un da bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle okullar bir gün süreyle tatil edildi. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacakları bildirildi.