8 ilde peş peşe operasyonlar: 111 şüpheli daha adliyede

Diyarbakır merkezli, Elazığ, Mardin, Ağrı, İstanbul, Çankırı, Mersin ve Malatya'da 14 Nisan'da 50'nci 'Kökünü Kurutma Operasyonu' düzenlendi. 2 bin 135 güvenlik görevlisinin katıldığı, 20 eğitimli köpeğin kullanıldığı eş zamanlı baskınlarda; haklarında gözaltı kararı verilen 236 şüpheliden 215’i gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 210 kilo 216 gram esrar, 8 kilo 263 gram metamfetamin, 2 kilo 596 gram kokain, 809 gram eroin, 420 gram skunk, 8 kök kenevir, 27 sentetik hap, 13 tabanca, 3 av tüfeği, 350 fişek, 4 hassas terazi, 1 terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın resmi ve 1 uyuşturucu presleme makinesi ele geçirildi.

DÜN 32 KİŞİ TUTUKLANDI

Dün adliyeye sevk edilen 34 şüpheliden 32'si tutuklandı, 1’i adli kontrolle, 2 şüpheli ise serbest bırakıldı. Kentte 2 ayrı gözaltı merkezinde işlemleri tamamlanan 111 şüpheli, sabah saatlerinde 10 otobüsle güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. 70 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor