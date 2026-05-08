8 Mayıs 2026 son depremler: AFAD ve Kandilli’den İstanbul açıklaması
Türkiye'nin deprem kuşağındaki hareketliliği 8 Mayıs 2026 sabahında da devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan veriler, özellikle İstanbul açıklarında kaydedilen mikro ölçekli sarsıntıların ardından vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.
Türkiye genelinde sarsıntı hisseden vatandaşlar "Az önce deprem mi oldu?" sorusuna yanıt ararken, AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nden sabah saatlerine dair ilk veriler geldi. 8 Mayıs 2026 Cuma günü saat 07:44’te Marmara Denizi, Beylikdüzü açıklarında kaydedilen 1.4 büyüklüğündeki mikro sarsıntı, bölgedeki anlık sismik hareketliliği bir kez daha gündeme taşıdı.
8 MAYIS 2026: SON DEPREM VERİLERİ
Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın anlık sistemlerine yansıyan sarsıntının detayları şu şekildedir:
Tarih: 08-05-2026
Saat: 07:44:07
Büyüklük: 1.4 (ML)
Yer: Marmara Denizi - [21.22 km] Beylikdüzü (İstanbul)
Derinlik: 7.82 KM
Sarsıntının büyüklüğü "mikro deprem" kategorisinde yer aldığı için hissedilme oranı oldukça düşüktür ve herhangi bir can veya mal kaybına yol açacak nitelikte değildir.