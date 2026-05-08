8 Mayıs 2026 son depremler: AFAD ve Kandilli’den İstanbul açıklaması

Türkiye genelinde sarsıntı hisseden vatandaşlar "Az önce deprem mi oldu?" sorusuna yanıt ararken, AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nden sabah saatlerine dair ilk veriler geldi. 8 Mayıs 2026 Cuma günü saat 07:44’te Marmara Denizi, Beylikdüzü açıklarında kaydedilen 1.4 büyüklüğündeki mikro sarsıntı, bölgedeki anlık sismik hareketliliği bir kez daha gündeme taşıdı.

8 MAYIS 2026: SON DEPREM VERİLERİ

Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın anlık sistemlerine yansıyan sarsıntının detayları şu şekildedir:

Tarih: 08-05-2026

Saat: 07:44:07

Büyüklük: 1.4 (ML)

Yer: Marmara Denizi - [21.22 km] Beylikdüzü (İstanbul)

Derinlik: 7.82 KM

Sarsıntının büyüklüğü "mikro deprem" kategorisinde yer aldığı için hissedilme oranı oldukça düşüktür ve herhangi bir can veya mal kaybına yol açacak nitelikte değildir.