8 Mayıs İstanbul baraj doluluk oranlarında son durum: Yaz nasıl geçecek?

İstanbul genelinde etkili olan bahar yağışları, kentin su rezervlerine can suyu oldu. İSKİ tarafından 8 Mayıs Cuma günü açıklanan verilere göre, İstanbul barajlarındaki genel doluluk oranı yüzde 71.93 seviyesine yükseldi. Bir önceki gün yüzde 71.89 olarak kaydedilen verilerdeki bu artış, mega kentin yaz aylarına çok daha güvenli bir su rezerviyle girdiğinin habercisi olarak yorumlanıyor.

8 MAYIS 2026: BARAJ DOLULUK VERİLERİ

İSKİ'nin anlık verileriyle güncellenen İstanbul'un su karnesinde öne çıkan rakamlar şöyle:

Güncel Doluluk Oranı: %71.93

Bir Önceki Günün Oranı: %71.89

Artış Eğilimi: Stabil ve yukarı yönlü.

Son açıklanan veriler, doluluk oranlarının %70 psikolojik sınırının üzerine sağlam bir şekilde yerleştiğini gösteriyor. Özellikle son 24 saatteki küçük çaplı artış, toprak doygunluğuna ulaştıktan sonra yüzey akışının baraj göllerine doğrudan katkı sağlamaya başladığının bir kanıtı niteliğinde.