8 milyonluk vurgun: sahte polis ve savcı çetesi çökertildi

Dolandırıcılar, mağdurları korkutup para talep ederken, “kurye” olarak adlandırdıkları kişiler aracılığıyla paraları elden teslim aldı. Bu yöntemle toplam 8 milyon liralık vurgun yapan zanlılar, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Şüphelilerin kullandığı otomobil tespit edilerek takibe alındı ve zanlıların Ankara dışına çıkmaya çalıştığı belirlendi. Ankara-Niğde karayolunda düzenlenen operasyonda, 3 zanlı gözaltına alındı. Araçta yapılan aramalarda 175 bin dolar ve 2 milyon lira değerinde ziynet eşyası ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çağrı Merkezi Gibi Çalışan Dolandırıcılar

Yapılan incelemede zanlıların, dolandırmaya çalıştıkları kişileri arayarak şu yöntemleri kullandıkları ortaya çıktı:

Mağdurların isimlerinin FETÖ gibi terör örgütü soruşturmalarında geçtiğini,

Banka hesaplarının terör örgütlerince ele geçirildiğini,

Adlarına sahte kimlik ve hesaplar açıldığını söyleyerek korku ve panik yarattıkları öğrenildi.

Bu yöntemle ağına düşürdükleri mağdurları kandıran dolandırıcılar, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp, milyonluk dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle yargı önüne çıkarıldı.