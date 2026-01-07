8 Ocak Perşembe günü kar yağacak kentler belli oldu! İşte o şehirler
Kar yağışı bekleyenler için gözler Meteoroloji’ye çevrildi. 8 Ocak’ta kar yağacak mı, hangi illerde kar bekleniyor? İşte yanıtı...
Yayınlanma:
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre kar yağışı, 2026 yılının ilk haftalarında etkisini yeniden artırıyor.
8 Ocak Perşembe günü için yayımlanan tahminlerde, kar yağışı beklenen iller MGM’nin tahmin haritasında netleşti.
KASTAMONU
GÜMÜŞHANE
BAYBURT
ERZİNCAN
TUNCELİ
ELAZIĞ
MALATYA