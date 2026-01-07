8 Ocak Perşembe günü kar yağacak kentler belli oldu! İşte o şehirler

Kar yağışı bekleyenler için gözler Meteoroloji’ye çevrildi. 8 Ocak’ta kar yağacak mı, hangi illerde kar bekleniyor? İşte yanıtı...

8 Ocak Perşembe günü kar yağacak kentler belli oldu! İşte o şehirler

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre kar yağışı, 2026 yılının ilk haftalarında etkisini yeniden artırıyor.

8 Ocak Perşembe günü için yayımlanan tahminlerde, kar yağışı beklenen iller MGM’nin tahmin haritasında netleşti.

KASTAMONU

KASTAMONU

GÜMÜŞHANE


GÜMÜŞHANE

BAYBURT


BAYBURT


ERZİNCAN

ERZİNCAN


TUNCELİ

TUNCELİ

ELAZIĞ

ELAZIĞ


MALATYA

MALATYA

