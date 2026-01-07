8 Ocak’ta saatlerce elektrikler olmayacak: Kesinti listesi açıklandı

BEDAŞ, İstanbul genelinde sürdürülen planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 8 Ocak 2026 Perşembe günü elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleleri duyurdu.

8 Ocak'ta saatlerce elektrikler olmayacak: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 1
