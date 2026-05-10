8 saat boyunca sular olmayacak: Susuz kalacak ilçeler tek tek açıklandı

Modernizasyon ve arıza onarım çalışmaları kapsamında yapılacak olan kesintiler, sabahın erken saatlerinden itibaren başlayarak akşam saatlerine kadar sürecek.

Avrupa Yakası Kesinti Ayrıntıları

Beşiktaş İlçesinde 8 Saatlik Kesinti Avrupa Yakası’nın yoğun bölgelerinden Beşiktaş’ta, ana isale hattı üzerinde yapılacak bakım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanacak. Bebek, Arnavutköy ve Etiler mahallelerinde sular saat 09:00 itibarıyla kesilecek ve çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte saat 17:00 sularında tekrar verilmeye başlanacak.

Esenyurt’ta Pompa İstasyonu Arızası Esenyurt ilçesinde ise pompa istasyonunda meydana gelen ani bir arıza nedeniyle sabah 08:30 ile öğleden sonra 15:30 saatleri arasında; Mehterçeşme, Cumhuriyet ve Piri Reis mahallelerine su verilemeyecek.



Anadolu Yakası Kesinti Detayları

Ümraniye’de Şebeke Yenileme Mesaisi Anadolu Yakası’nda en geniş kapsamlı çalışma Ümraniye ilçesinde gerçekleştirilecek. Şebeke yenileme çalışmaları kapsamında Ihlamurkuyu, Çakmak ve Tepeüstü mahalleleri saat 10:00’dan akşam 18:00’e kadar susuz kalacak.

Kadıköy ve Maltepe’de Bakım Çalışmaları Kadıköy ilçesinde vana değişim çalışmaları nedeniyle Göztepe, Merdivenköy ve Sahrayıcedit mahallelerinde saat 11:00 ile 19:00 arasında kesinti uygulanacak. Komşu ilçe Maltepe’de ise boru hattı deplasman çalışması sebebiyle Küçükyalı ve İdealtepe mahallelerinde saat 09:30’da başlayacak olan kesintinin 16:00’da sona ermesi bekleniyor.



Vatandaşlar İçin Önemli Notlar

İSKİ yetkilileri, kesinti süresince vatandaşların su depolarını kontrol etmelerini ve musluklarını kapalı konumda tutmalarını tavsiye ediyor. Çalışmaların öngörülen süreden önce bitmesi halinde suyun daha erken verilebileceği, ancak hatların dolması ve basıncın dengelenmesi nedeniyle uç noktalarda gecikmeler yaşanabileceği belirtildi. Anlık bilgi almak isteyen vatandaşlar Alo 185 çağrı merkezini kullanabilirler.