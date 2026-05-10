8 saat boyunca sular olmayacak: Susuz kalacak ilçeler tek tek açıklandı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 11 Mayıs 2026 Pazartesi günü şehrin hem Avrupa hem de Anadolu yakasındaki bazı ilçelerde kapsamlı su kesintileri yapılacağını açıkladı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
8 saat boyunca sular olmayacak: Susuz kalacak ilçeler tek tek açıklandı
Yayınlanma:

Modernizasyon ve arıza onarım çalışmaları kapsamında yapılacak olan kesintiler, sabahın erken saatlerinden itibaren başlayarak akşam saatlerine kadar sürecek.

Avrupa Yakası Kesinti Ayrıntıları

Beşiktaş İlçesinde 8 Saatlik Kesinti Avrupa Yakası’nın yoğun bölgelerinden Beşiktaş’ta, ana isale hattı üzerinde yapılacak bakım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanacak. Bebek, Arnavutköy ve Etiler mahallelerinde sular saat 09:00 itibarıyla kesilecek ve çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte saat 17:00 sularında tekrar verilmeye başlanacak.

Esenyurt’ta Pompa İstasyonu Arızası Esenyurt ilçesinde ise pompa istasyonunda meydana gelen ani bir arıza nedeniyle sabah 08:30 ile öğleden sonra 15:30 saatleri arasında; Mehterçeşme, Cumhuriyet ve Piri Reis mahallelerine su verilemeyecek.


Anadolu Yakası Kesinti Detayları

Ümraniye’de Şebeke Yenileme Mesaisi Anadolu Yakası’nda en geniş kapsamlı çalışma Ümraniye ilçesinde gerçekleştirilecek. Şebeke yenileme çalışmaları kapsamında Ihlamurkuyu, Çakmak ve Tepeüstü mahalleleri saat 10:00’dan akşam 18:00’e kadar susuz kalacak.

Kadıköy ve Maltepe’de Bakım Çalışmaları Kadıköy ilçesinde vana değişim çalışmaları nedeniyle Göztepe, Merdivenköy ve Sahrayıcedit mahallelerinde saat 11:00 ile 19:00 arasında kesinti uygulanacak. Komşu ilçe Maltepe’de ise boru hattı deplasman çalışması sebebiyle Küçükyalı ve İdealtepe mahallelerinde saat 09:30’da başlayacak olan kesintinin 16:00’da sona ermesi bekleniyor.


Vatandaşlar İçin Önemli Notlar

İSKİ yetkilileri, kesinti süresince vatandaşların su depolarını kontrol etmelerini ve musluklarını kapalı konumda tutmalarını tavsiye ediyor. Çalışmaların öngörülen süreden önce bitmesi halinde suyun daha erken verilebileceği, ancak hatların dolması ve basıncın dengelenmesi nedeniyle uç noktalarda gecikmeler yaşanabileceği belirtildi. Anlık bilgi almak isteyen vatandaşlar Alo 185 çağrı merkezini kullanabilirler.

Tahran'da savaş yönetimi zirvesi: Mücteba Hamaney'den orduya yeni emirler!Tahran'da savaş yönetimi zirvesi: Mücteba Hamaney'den orduya yeni emirler!Gündem
Edirne'de kilise krizi: Cemaat ayini iptal ettirdiEdirne'de kilise krizi: Cemaat ayini iptal ettirdiGündem
su kesintisi istanbul
Günün Manşetleri
Mücteba Hamaney'den orduya yeni emirler!
20 yıl vergi yok, borçlara 72 ay taksit geliyor!
Pezeşkiyan: Müzakere teslimiyet değildir
Mehmet Uçum'dan FETÖ analizi: "Tabanı ibadet, üstü ihanet"
Savaş sonrası için "Çok Boyutlu" İş Birliği sözü
Afrika’dan gelen toz bulutu Türkiye’yi esir alacak
659 kilo uyuşturucu ele geçirildi!
Türkiye'nin hava sahasından elde ettiği rekor gelir açıklandı
İran’dan ABD’ye açık uyarı
Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?
Çok Okunanlar
300 Bin Lirası olanlar dikkat! Bankaya yatıranın aylık kazancı herkesi şaşırttı 300 Bin Lirası olanlar dikkat! Bankaya yatıranın aylık kazancı herkesi şaşırttı
Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?
10 Mayıs Pazar: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları 10 Mayıs Pazar: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları
İstanbul'un en iyi 10 lisesi belli oldu! 4 Okul zirveyi paylaştı İstanbul'un en iyi 10 lisesi belli oldu! 4 Okul zirveyi paylaştı
Sağanak ve kuvvetli yağış alarmı! Sağanak ve kuvvetli yağış alarmı!