8 şehirde PKK/KCK operasyonu! 21 şüpheli gözaltına alındı

Yurt genelinde terör örgütlerinin faaliyetlerinin önlenmesi kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Son olarak, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, PKK/KCK'nın sözde KCK yürütme konseyi ideolojik alan merkezinde bulunan basın komitesi yapılanması içinde terör örgütünün amacı ve ideolojisi doğrultusunda yayın yapan basın yayın organlarına ve buralarda örgütsel faaliyet yürüten şüphelilerin yakalanmasına yönelik soruşturma başlatıldı.

Soruşturma üzerine harekete geçen polis ekipleri, sabah saatlerinde yapılan eş zamanlı baskınlarda, Diyarbakır'da 9, İstanbul'da 7, Ankara, Adıyaman, Antalya, Batman ve Sakarya'da birer olmak üzere toplam 21 şüpheliyi yakaladı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel kitap, doküman ve dijital materyale el konuldu.

Gözaltına alınan 21 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltına kararı bulunan 5 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü bildirildi.