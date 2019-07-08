banner1005
Rusya karşıtları sokaklarda
Rusya karşıtları sokaklarda
Türkiye-Çin işbirliği Aydınlık'ta
Türkiye-Çin işbirliği Aydınlık'ta
İran'da büyük deprem
İran'da büyük deprem
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

8 Temmuz 2019 Pazartesi Bursa'da elektrikler ne zaman gelecek

TEİAŞ'a ait trafo merkezinde meydana gelen arıza nedeniyle il genelinde elektrik kesintisi yaşanıyor. Peki 8 Temmuz 2019 Pazartesi Bursa'da elektrikler ne zaman gelecek

8 Temmuz 2019 Pazartesi Bursa'da elektrikler ne zaman gelecek

Bursa'da, Türkiye Elektrik İletim A.Ş'ye (TEİAŞ) ait trafo merkezinde meydana gelen arıza nedeniyle il geneline elektrik verilemiyor.

Vali Yakup Canbolat, konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, trafo merkezinde büyük bir mekanik arıza meydana geldiğini söyledi.

Arıza nedeniyle il geneline elektrik verilemediğini belirten Canbolat, "Bütün ekipler arızanın gerçekleştiği trafo merkezine yoğunlaştı, müdahale ediyor." dedi.

Canbolat, tahminen 2 saat sürecek çalışmanın ardından il geneline yeniden elektrik verilmeye başlanacağını kaydetti.


Kaynak: AA
Etiketler; #bursa #elektrik kesintisi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.