8 Temmuz Çarşamba günü bu illerde yaşayanlar dikkat: Aşırı sıcak alarmı verildi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son verilere göre, Türkiye'nin genelinde hava sıcaklıkları artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
8 Temmuz Çarşamba günü bu illerde yaşayanlar dikkat: Aşırı sıcak alarmı verildi!
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Paylaşılan son rapora göre, hava sıcaklıkları yurt genelinde artarak çeşitli şehirlerde mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

Hava sıcaklıklarının rekor seviyelere ulaşması beklenen bölgelerde yaşayan vatandaşların özellikle günün en sıcak saatlerinde tedbirli olmaları önem arz ediyor. İşte 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün aşırı sıcak konusunda hava durumu raporu yayınladığı 9 ilimiz:

8 TEMMUZ 2026 ÇARŞAMBA GÜNÜ AŞIRI SICAK OLACAK İLLER

8 Temmuz Çarşamba günü bu illerde yaşayanlar dikkat: Aşırı sıcak alarmı verildi! - Resim : 1

Manisa
İzmir
Aydın
Denizli
Adıyaman
Şanlıurfa
Diyarbakır
Batman
Siirt

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